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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الظهور الأول.. الجمل شرخ مع الإسماعيلي وبسيوني يسقط في اختبار بيراميدز

مباراة الإسماعيلي
مباراة الإسماعيلي وسموحة

شهد الظهور الأول لمدربي فريق سموحة والإسماعيلي فى الدوري الممتاز فوز قلعة الدراويش تحت قيادة حمزة الجمل على نظيره فريق المصري بثلاثية مقابل هدفين فيما سقط عبدالحميد بسيوني مدرب الفريق السكندري فى إختبار بيراميدز وخسر بثنائية نظيفة.

 

حمزة الجمل جرى تعيينه مدربا للإسماعيلي عقب الإطاحة بالمدرب حمد إبراهيم نظرا للنتائج المخيبة للأمال فيما تم تعيين عبدالحميد بسيوني مديرا فنيا لفريق سموحة خلفا لمدربه السابق أحمد سامي.

 

الجمل شايل سيفه

وحقق فريق الاسماعيلي تحت قيادة حمزة الجمل فى أول ظهور له الفوز على نظيره المصري بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت اليوم الجمعة ببطولة الدوري المصري الممتاز.

 

الإسماعيلي واجه المصري، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر المؤجلة من عمر مواجهات مسابقة الدوري، على ملعب الجيش ببرج العرب وإفتتح النادي المصري التسجيل عن طريق إسلام المزيان في الدقيقة 38، بعدما تلقى تمريره داخل منطقة الجزاء، ليضعها في مرمي الدراويش.

 

ومن ركلة جزاء في الدقيقة 45+1، استطاع باهر المحمدي مدافع الإسماعيلي تسجيل هدف التعادل، ثم جاء أحمد مدبولي وأضاف الهدف الثاني للدراويش في الدقيقة 51، من تسديدة قوية من على حدود منطقة الجزاء.

 

وتعادل فريق المصري في الدقيقة 66 من رأسية لـ عمرو مرعي، وبعدها بدقيقة واحدة استطاع محمد الشامي مهاجم الإسماعيلي إحراز هدف الفوز للدراويش بوضع الكرة برأسه أعلى حارس المصري من داخل منطقة الجزاء.

 

وشهدت المباراة حالة طرد لـ هيثم العيوني لاعب المصري، بعد حصوله علي بطاقتين صفراوتين خلال مجريات اللقاء، وذلك في الدقيقة80.

 

وبهذا، يحقق الإسماعيلي فوزه الثالث في بطولة الدوري المصري، والأول تحت قيادة الجهاز الفني الجديد بقيادة حمزة الجمل ليحتل المركز السادس عشر برصيد 14 نقطة فيما يتواجد فريق المصري في المركز الحادي عشر بترتيب الدوري برصيد 19 نقطة.

 

بسيوني يسقط فى أول إختبار

بينما انتهت أحداث مباراة بيراميدز الذى يقوده فنيا اليوناني تاكيس جونياس وسموحة بقيادة عبدالحميد بسيوني بفوز بيراميدز بهدفين دون رد، في اللقاء المقام على ملعب استاد الاسكندرية ضمن منافسات الجولة 14 من مؤجلات الدوري.

 

سجل فخر الدين بن يوسف لاعب بيراميدز الهدف الأول لفريقه في الدقيقة 9 من عمر المباراة عن طريق تسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء تسلمها من الهاني سليمان الذى أخطأ ومرر الكرة لفخر الذي راوغ وسجل هدف التقدم لفريقه.

 

وفي شوط المباراة الثاني سجل بيراميدز الهدف الثاني عن طريق اسامة جلال الذي وجد الكرة بين اقدامه داخل منطقة الجزاء وأسكنها الشباك.

 

واحتسب حكم المباراة ركلة جزاء لصالح سموحة في الدقيقة 78 من عمر المباراة وتمكن شريف إكرامي حارس مرمى بيراميدز من ابعادها عن مرماه وابقاء شباكه نظيفة.

 

وبهذا الفوز يرتفع رصيد بيراميدز للنقطة 35 ويحتل المركز الثاني، بينما يتجمد رصيد سموحة عند النقطة 27 في المركز الخامس.

سموحة الاسماعيلي قلعة الدراويش حمزة الجمل المصري عبدالحميد بسيوني بيراميدز حمد ابراهيم احمد سامي باهر المحمدي أحمد مدبولي عمرو مرعي محمد الشامى هيثم العيوني

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