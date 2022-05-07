أخبار الرياضة| الأهلي يلتقى وفاق سطيف.. ليفربول يواجه توتنهام .. تحالف أمريكي يشترى نادي تشيلسي.. الإسماعيلي يفوز على المصري

نشر موقع صدى البلد الإخباري العديد من الأخبار الرياضية المهمة على مدار الساعات القليلة الماضية نعرضها لكم كالتالي :



تقام اليوم السبت 7 - 5 - 2022 العديد من المباريات البارزة بمختلف ملاعب العالم أبرزها مواجهة ليفربول أمام توتنهام فى الدوري الإنجليزي إضافة إلى لقاء الأهلي مع وفاق سطيف فى دوري أبطال أفريقيا.

أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي استحواذ تحالف تود بويلي رجل الأعمال الأمريكي بشكل رسمي على ملكية النادي بعد الاتفاق على كافة الشروط بين المديرين التنفيذيين للنادي الذين أداروا عملية التفاوض والتحالف الذي يقوده بويلي.

يلتقي فريق ليفربول بنظيره توتنهام هوتسبير، مساء اليوم السبت بملعب "أنفيلد" في قمة الجولة 35 من الدوري الإنجليزي في لقاء مرتقب ضمن الجولة الـ35.



قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم الويفا تخصيص 19,618 تذكرة لجماهير ليفربول الإنجليزي في المباراة النهائية فى دوري أبطال أوروبا أمام نظيره فريق ريال مدريد الإسباني.

يلتقي مساء اليوم السبت فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني نظيره فريق وفاق سطيف الجزائرى فى ذهاب نصف نهائى دوري أبطال إفريقيا.

اختتم النادي الأهلي استعداداته لمواجهة وفاق سطيف الجزائري، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

انتهت أحداث مباراة بيراميدز وسموحة بفوز بيراميدز بهدفين دون رد، في اللقاء المقام على ملعب استاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة 14 من مؤجلات الدوري.

فاز النصر على ضيفه الشباب بأربعة أهداف مقابل هدفين، ضمن منافسات الجولة 26 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم “ الدوري السعودي”.

ارتقى فريق إنتر لصدارة الدوري الإيطالي لكرة القدم بشكل مؤقت، بفوزه المثير على إمبولي بأربعة أهداف مقابل هدفين، خلال المباراة التي جمعتهما في الجولة السادسة والثلاثين من المسابقة.



فرض فريق الفتح التعادل على اتحاد جدة، ضمن منافسات الجولة 26 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم “ الدوري السعودي”

حقق فريق الإسماعيلي، الفوز على نظيره المصري بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت اليوم الجمعة ببطولة الدوري المصري الممتاز.