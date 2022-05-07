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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أخبار الرياضة| الأهلي يلتقى وفاق سطيف.. ليفربول يواجه توتنهام .. تحالف أمريكي يشترى نادي تشيلسي.. الإسماعيلي يفوز على المصري

محمد صلاح
محمد صلاح

نشر موقع صدى البلد الإخباري العديد من الأخبار الرياضية المهمة على مدار الساعات القليلة الماضية نعرضها لكم كالتالي :
 

مباريات اليوم السبت 7-5-2022

تقام اليوم السبت 7 - 5 - 2022 العديد من المباريات البارزة بمختلف ملاعب العالم أبرزها مواجهة ليفربول أمام توتنهام فى الدوري الإنجليزي إضافة إلى لقاء الأهلي مع وفاق سطيف فى دوري أبطال أفريقيا.

 

تشيلسي يعلن بيع النادي لتحالف أمريكي نظير 4.25 مليار إسترليني

أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي استحواذ تحالف تود بويلي رجل الأعمال الأمريكي بشكل رسمي على ملكية النادي بعد الاتفاق على كافة الشروط بين المديرين التنفيذيين للنادي الذين أداروا عملية التفاوض والتحالف الذي يقوده بويلي.

 

موعد مباراة ليفربول وتوتنهام في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة

يلتقي فريق ليفربول بنظيره توتنهام هوتسبير، مساء اليوم السبت  بملعب "أنفيلد" في قمة الجولة 35 من الدوري الإنجليزي في لقاء مرتقب ضمن الجولة الـ35. 
 

 

الويفا يخصص 19.618 تذكرة لجماهير ليفربول في نهائي دورى الأبطال

قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم الويفا تخصيص 19,618 تذكرة لجماهير ليفربول الإنجليزي في المباراة النهائية فى دوري أبطال أوروبا أمام نظيره فريق ريال مدريد الإسباني.

 

موعد مباراة الأهلي ووفاق سطيف في دوري أبطال إفريقيا

يلتقي مساء اليوم السبت فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني نظيره فريق وفاق سطيف الجزائرى فى ذهاب نصف نهائى دوري أبطال إفريقيا.

 

تأكد غياب عمرو السولية ومحمد عبد المنعم

اختتم النادي الأهلي استعداداته لمواجهة وفاق سطيف الجزائري، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

 

بيراميدز يسبق الأهلي ويحتل المركز الثاني بالدوري بعد الفوز على سموحة 2-0

انتهت أحداث مباراة بيراميدز وسموحة بفوز بيراميدز بهدفين دون رد، في اللقاء المقام على ملعب استاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة 14 من مؤجلات الدوري.

 

النصر يفوز على الشباب 4-2 في الدوري السعودي

فاز النصر على ضيفه الشباب بأربعة أهداف مقابل هدفين، ضمن منافسات الجولة 26 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم “ الدوري السعودي”.

 

إنتر يرتقي لصدارة الدوري الإيطالي مؤقتًا بفوزه على إمبولي 4-2

ارتقى فريق إنتر لصدارة الدوري الإيطالي لكرة القدم بشكل مؤقت، بفوزه المثير على إمبولي بأربعة أهداف مقابل هدفين،  خلال المباراة التي جمعتهما في الجولة السادسة والثلاثين من المسابقة.
 

الفتح يفرض التعادل على الاتحاد 4-4 في دوري محمد بن سلمان

فرض فريق الفتح التعادل على اتحاد جدة، ضمن منافسات الجولة 26 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم “ الدوري السعودي”

 

الإسماعيلي يفوز على المصري 3-2 في مباراة مثيرة

حقق فريق الإسماعيلي، الفوز على نظيره المصري بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت اليوم الجمعة ببطولة الدوري المصري الممتاز.

 

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