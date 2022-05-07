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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

نشرة الاخبار| فتح مقام السيد البدوي للزوار اليوم.. ليفربول يواجه توتنهام والأهلي مع وفاق سطيف.. بيع نادي تشيلسي بـ 4.25 مليار إسترليني

محمد صلاح
محمد صلاح

نشر موقع صدى البلد عدد من الاخبار الهامة على مدار الساعات القليلة الماضية من ابرزها :

 

وزير الأوقاف : فتح مسجد ومقام السيد البدوي أمام المصلين والزائرين اليوم

اعلن الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف عن تفاصيل  فتح مسجد سيدي أحمد البدوي  بطنطا .

 

مباريات اليوم السبت 7-5-2022.. ليفربول يواجه توتنهام والأهلي مع وفاق سطيف

تقام اليوم السبت 7 - 5 - 2022 العديد من المباريات البارزة بمختلف ملاعب العالم أبرزها مواجهة ليفربول أمام توتنهام فى الدوري الإنجليزي إضافة إلى لقاء الأهلي مع وفاق سطيف فى دوري أبطال أفريقيا.

 

سبب تسمية الأيام الأولي من شوال بـ "الستة البيض" وكيفية صيامها

سبب تسمية الست من شوال بـ الستة البيض ، تحدث عن السبب الشيخ علي فخر، مدير إدارة الحساب الشرعي وأمين الفتوى بدار الإفتاء، عن سر تسمية الستة البيض من شوال بهذا الاسم، قائلًا إن البيض تعني بياض الليالي.

 

شريف يقود هجوم الأهلي المتوقع أمام وفاق سطيف فى ذهاب نصف نهائى دورى الأبطال

يلتقي مساء اليوم السبت فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني نظيره فريق وفاق سطيف الجزائرى فى ذهاب نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا.

 

 

تشيلسي يعلن بيع النادي لتحالف أمريكي نظير 4.25 مليار إسترليني

أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي استحواذ تحالف تود بويلي رجل الأعمال الأمريكي بشكل رسمي على ملكية النادي بعد الاتفاق على كافة الشروط بين المديرين التنفيذيين للنادي الذين أداروا عملية التفاوض والتحالف الذي يقوده بويلي.

 

 

قبل مباراة الليلة.. التاريخ ينصف وفاق سطيف أمام الأهلي في بطولات إفريقيا

يستضيف فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي نظيره وفاق سطيف الجزائرى فى ذهاب نصف نهائي  دوري أبطال أفريقيا بحضور جماهيرى يقارب الـ 20 ألف مشجع.

 

استخراج مسمار من داخل القصبة الهوائية لطفل في المنيا

استقبلت مستشفي ملوي التخصص جنوب المنيا طفل يبلغ من العمر 6 سنوات يعاني من اعراض ما بعد استنشق جسم غريب " مسمار" .

 

وزير الأوقاف: فتح المساجد والأضرحة بعد الرجوع للجنة الأوبئة والجوائح الصحية

تبدأ وزارة الأوقاف يوم الاحد القادم فتح المساجد والاضرحة لاستقبال المصليين والزائرين للأضرحة وذلك بعد الانتهاء من اعمال تطوير مسجد الامام الحسين وتقييم لجنة الأوبئة والجوائح الصحية .

 

الدوري الإنجليزي موسيمانى الأهلى مبارة الاهلي دوري ابطال افريقيا موقع صدى البلد مباريات اليوم

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