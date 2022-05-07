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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

استخراج مسمار من داخل القصبة الهوائية لطفل في المنيا

إجراء جراحه لطفل
إجراء جراحه لطفل

استقبلت مستشفي ملوي التخصص جنوب المنيا طفل يبلغ من العمر 6 سنوات يعاني من اعراض ما بعد استنشق جسم غريب " مسمار" .

وقام الفريق الطبي باستقبال الطفل بالمستشفي و إجراء منظار القصبة الهوائية و تم استخراج المسمار تحت اشراف الدكاتره احمد انور العريبي ومحمد شوقي زهران استشاري جراحه القلب والصدر وسلمان حمدي استشاري التخدير .

وتم تماثله للشفاء بعد إجراء الازم واستخراج المسمار وتم حجز الطفل تحت الملاحظة لمده 48 ساعه ثم غادر المستشفي لمحل إقامته .

كما استقبل قسم الطوارئ بالمستشفى مريض 22 سنة بإدعاء سقوط على جسم صلب وبعد عمل الأشعة تبين وجود تجمع دموي ضخم بالناحية اليسرى من الصدر وتجمع دموي حول القلب .

تم عمل استكشاف جراحي للصدر وتبين وجود نزيف شديد وتمت السيطرة علي مصدر النزيف داخل الصدر وتمت الجراحة بنجاح بإشراف الدكاتره محمد شوقي زهران استشاري جراحة القلب والصدر وعبد الرحمن حسن استشاري التخدير ونورا أبو الشلابي استشاري عناية مركزة وتمريض العمليات وفني التخدير وبنك الدم. 
 

جراحة القلب القصبة الهوائية مستشفي ملوي التخصص المنيا الفريق الطبي استشاري جراحة

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