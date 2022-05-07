عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

مليون جنيه غرامة.. عقوبات مشددة على المتعاملين بالكاش طبقا للقانون

مجلس النواب
مجلس النواب

يهدف قانون الدفع غير النقدي، الصادر عن مجلس النواب، إلى تشجيع المواطنين ومؤسسات الدولة على تقليل استخدام النقود الورقية "التعامل بالكاش" والاتجاه نحو المعاملات المالية غير الورقية باستخدام الدفع الإلكترونى أو الوسائل التكنولوجيا الحديثة الأخرى، وذلك توفيرًا للوقت والجهد والنقود بالنسبة للمواطنين فى دفع جميع الالتزامات "كهرباء، وغاز، ومياه، ومصاريف المدرسة، وتحويل الأموال لأفراد الأسرة"، مع تشجيع المواطنين على التحول إلى المعاملات الرقمية وفتح حسابات مصرفية بدون تكاليف أو رسوم، مع استفادة الاقتصاد القومى من تحقيق الشمول المالى وتيسير انتقال الأموال.

وقف التهرب الضريبي

ويرتكز قانون الدفع غير النقدي على تشجيع وتنظيم التحول إلى الاقتصاد غير النقدى بما يؤدى إلى توفير مناخ آمن للإدخار وتحسين مناخ الاستثمار، وتحفيز النشاط الاقتصادي والحد من الجرائم المالية والتهرب الضريبي، وزيادة كفاءة النظام المالى وفعالية السياسة النقدية والاندماج فى الاقتصاد العالمي، وإحداث نقلة نوعية فى مجال التحول إلى استخدام وسائل الدفع غير النقدي، من خلال وضع إطار تنظيمي ملزم لكل من القطاعين العام والخاص، مما ييسر على المواطنين سداد مقابل الخدمات، وتسهيل انتقال الأموال بكفاءة وفاعلية، والمساهمة فى ضم القطاع غير الرسمى إلى نظيره الرسمي، والحد من الفساد الناتج عن ضعف الرقابة على الأموال السائلة

يسري تحصيل الدفع غير النقدي على:

- الضرائب والجمارك والرسوم والغرامات.

- مقابل الخدمات والمبالغ المستحقة للجهات المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون.

- أقساط التمويل النقدي، وأقساط وثائق التأمين، واشتراكات النقابات، واشتراكات صناديق التأمين الخاصة.

- تلقي الإعانات والتبرعات بواسطة الجمعيات والمؤسسات العاملة في مجال العمل الأهلي.

- تحصيل المقابل في حالات البيع أو الإيجار أو الاستغلال أو الانتفاع بالأراضى أو العقارات أو مركبات النقل السريع بواسطة سلطات وأجهزة الدولة والأشخاص الاعتبارية.

العقوبات

يعاقب بغرامة لا تقل عن 2% إلى 10% من قيمة المبلغ المدفوع نقدًا ولا تجاوز مليون جنيه، ويعاقب بنفس الغرامة كل من قام بتجزئة المدفوعات، وإذا تكررت المخالفة تضاعف الغرامة، كل من خالف أحكام المواد 2 و3 و4 و6، والتي تلزم السلطات وأجهزة الدولة والأشخاص الاعتبارية والمنشآت بسداد المستحقات عبر وسائل الدفع غير النقدي.

كما يعاقب بغرامة لا تقل عن 100 ألف ولا تجاوز 300 ألف كل من خالف أحكام المادة 5 في الفقرة الأولى من هذا القانون، والتي تقضي بالدفع غير النقدي في جميع منافذ تحصيل مقابل الخدمة، دون تكلفة إضافية.

بالكاش مجلس النواب الجمارك العقارات التهرب الضريبى القطاع غير الرسمى الدفع غير النقدى قارات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تصل إلى 50 درجة ..موجة حرارة قاسية تضرب مصر قادمة من الهند

بعد انفصاله عن ياسمين صبري| حقيقة ارتباط أبو هشيمة ومي عز الدين

أسر ضحايا حادث دهس الشيخ زايد يتنازلون عن القضية أمام المحكمة

أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت 7 مايو 2022.. البلدي بـ 36 جنيها

هبوط كبير في أسعار الذهب عالميا وارتفاع الدولار.. تفاصيل

لحظة قفز أب ونجله هربا من حريق شقتهما في مدينة نصر .. صور

التغيرات المناخية تضرب الهند والعراق.. 7 عواصف في شهر والحرارة تتخطى الـ60

تعرف على أسعار الذهب اليوم | فيديو

ترشيحاتنا

عقب محاولة استهداف صحفيين في برلين.. الخارجية الروسية تهاجم الاتحاد الأوروبي والناتو

أمل للمكفوفين.. ابتكار نظارة تمكن الرؤية مرة أخرى

دفاع كريم الهوارى بعد التنازل: أسر الضحايا اعتبروا المتهم ابنهم

هل يجوز الجمع بين صيام شوال وقضاء أيام فائتة ؟ الأزهر يرد

عقب وفاة 5 أطفال.. الولايات المتحدة تجري تحقيقا عاجلا في ظهور إلتهاب كبدي غامض

6 جنيهات انخفاضا بأسعار الذهب اليوم السبت 7-5-2022 فى مصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صدمت الجمهور.. هل تعاني غادة عبد الرازق من مرض أفقدها وزنها؟

الصيف يكشر عن أنيابه.. الطقس يميل للحرارة طوال أسبوع والأرصاد تحذر

أبرز لقطات حفل زفاف محمد فراج وبسنت شوقي.. شاهد صور التحضيرات وإطلالة العروسين

مسار إجباري يتألقون في حفل كامل العدد بالإسكندرية.. صور

فيديو

رسائل نووية جديدة من بوتين.. طائرة يوم القيامة تحلق فوق موسكو

شاهد | لحظة اعتداء متطرف على مسجد ومحاولة إحراقه بـ أمريكا

كيف تؤثر التغيرات المناخية على الهند والعراق؟.. فيديو جراف

زوج يقتل زوجته ويدفنها في حظيرة بالغربية.. تفاصيل.. فيديو جراف

المزيد

ساحة رأي

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: رمضان.. شهر النفحات

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: أحكام المرضى في رمضان

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبدالرحمن

من طرف خفي "24"

علاء ثابت

علاء ثابت يكتب : انهيار القيم على مذبح منصات التواصل

محمد شعبان

الإنترنت وحرب الشائعات

احمد النومى

حوار السيسي.. بعث جديد

إسلام كمال

الاختيار 3.. ملاحظات على الدراما الخشنة

إبراهيم شعبان

خواطر عيد الفطر

عبدالمعطى أحمد

حكمة "الاحتفال بالعيد" عند العقاد

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. «إدمان الإنترنت» يدمر العقل

اﻟﻤﺰﻳﺪ