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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وكيل التموين بالغربية: توريد 14 ألف طن قمح من محصول الموسم الجديد

توريد الاقماح بالغربية
توريد الاقماح بالغربية

قال المهندس محمد أبوهاشم وكيل وزارة التموين بالغربية، إنه تم توريد نحو 14 ألف طن قمح من محصول الموسم الجديد للشون والصوامع ، منذ بدء موسم التوريد وحتي اليوم  السبت، وذلك بالتعاون مع مديرية الزراعة والجهات المعنية، تحت إشراف اللجنة العليا المشكلة برئاسة محافظ الغربية.

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وأشار " أبوهاشم" إلى أن عمليات استقبال واستلام القمح من المزارعين تتم داخل 22 صومعة وشون وهناجر على مستوى مراكز ومدن المحافظة، لافتا إلى أن المستهدف توريده هذا العام من محصول القمح مقدر بنحو 246 ألف طن.

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وطالب وكيل وزارة التموين بالغربية ، المزارعين باتباع تعليمات التوريد والاستلام لمحصول موسم هذا العام من القمح، منعا للتكدس أمام مواقع الاستلام، في ظل استمرار الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا.

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