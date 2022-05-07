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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اليمن: مواجهات عنيفة بين قوات العمالقة والحوثي جنوب مأرب

صدى البلد

أوردت قناة “اليمن” الإخبارية اليوم، السبت، أن مواجهات عنيفة اندلعت في جبهة ملعاء جنوب مأرب، بين ألوية العمالقة، ومسلحي الميليشيات الحوثية، عقب هجوم شنه المسلحون على مواقع تتمركز فيها قوات العمالقة.

ونقلت القناة عن مصادر ميدانية محلية القول إن المواجهات تدور على امتداد جبهة ملعاء بمختلف الأسلحة عقب تحركات للمسلحين الحوثيين، وقصف متبادل بمدفعية الهاون ومواجهات مستمرة بالأعيرة المتوسطة مع تحليق للطيران المسير في أجواء المنطقة. 

وأضافت المصادر أن المواجهات تأتي بعد أن دفع الحوثيون بتعزيزات كبيرة إلى حدود مديريات محافظتي مأرب وشبوة شرق اليمن لاستعادة مناطق خسرتها مطلع العام الجاري.

وأشارت إلى أن المسلحين الحوثيين توغلوا من منطقتي اليفعة والخشبة بين مديريتي حريب والجوبة جنوب مأرب وشعاب الجبيل والركبين والفرع وأراك أقصى غرب مديرية حريب، لافتة إلى أن الحوثيين يسعون للوصول إلى منطقة البورة المطلة على وادي ابلح غرب حريب والالتفاف على قوات العمالقة.
 

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اليمن مواجهات عنيفة جنوب مأرب المليشيات الحوثية ألوية العمالقة

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