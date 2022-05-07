طارق الفقي يشهد نموذج محاكاة لـ "مجلس النواب" بجامعة سوهاج الجديدة

شهد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، نموذج محاكاة لـ " مجلس النواب " بجامعة سوهاج الجديدة، بحضور الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس الجامعة، والمهندس أشرف رشاد الشريف ممثل الأغلبية بمجلس النواب، النائب الأول والأمين العام لحزب مستقبل وطن.

والنائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الانسان، والمهندس حسام عوض الله رئيس لجنة الطاقة، والمهندس ياسر عمر وكيل أول لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، ولفيف من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن محافظة سوهاج، والقيادات التنفيذية، وأعضاء هيئة التدريس، وطلاب جامعة سوهاج.

وتضمنت المحاكاة نموذج لجلسة عامة أدارها رئيس الجامعة، وشملت مداخلة للمهندس أشرف رشاد تحدث خلالها عن الاختصاصات التشريعية والرقابية، ووسائل الرقابة البرلمانية في النظم السياسية، ودور البرلمان في دعم التطور الديمقراطي، كما تحدث عن رؤية مصر 2030، ودور الأحزاب والمشاركة السياسية والمجتمعية.

كما تناول النائب طارق رضوان التشريعات الوطنية والمواثيق الدولية المتصلة بحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية، فيما تحدث رئيس لجنة الطاقة بمجلس النواب المهندس حسام عوض الله حول الطاقة والتنمية المستدامة واستراتيجية مصر 2030، وتناول النائب ياسر عمر وكيل أول لجنة الخطة والموازنة مراجعة التقارير السنوية والدورية للجهاز المركزي للمحاسبات، وكذلك الخطة والموازنة العامة للدولة.

تضمنت المحاكاة كذلك رد بعض القيادات التنفيذية على عدد من طلبات الإحاطة التي تقدم بها عدد من ممثلي النواب، في قطاعات "السياحة والآثار، والتضامن الاجتماعي، والطرق، والإدارة المحلية، والشباب والرياضة".

وأشاد محافظ سوهاج بنموذج المحاكاة موجها الشكر لجميع القائمين عليه، مؤكدا أنه يأتي تماشيا مع رؤية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بأهمية الحوار مع الشباب، والعمل على إعداد كوادر شابة واعية.

ولفت إلى أن تلك المحاكاة تأتي انطلاقا من الدور التاريخي والمؤثر لمجلس النواب في الحياة السياسية المصرية منذ نشأته، وضرورة نشر الوعي بأهمية العمل البرلماني بين الشباب .