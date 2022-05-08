عشبة الشيح.. أوراقها مرة الطعم ورائحتها نفاذة ومفيدة لصحة الإنسان

تنتمي عشبة الشيح إلى النباتات والأعشاب الطبية من الفصيلة المركبة، وهي عشبة ذو رائحة عطرية نفاذة وأوراقها مرة الطعم.. وهو من أشهر النباتات العطرية المستخدمة فى الأغراض الطبية والعلاجية، وذلك نظرا لما يحتويه من مواد ومركبات مفيدة لصحة الانسان ، وكل جزء من تلك العشبة مفيدة وتدخل في الكثير من الاستخدامات الطبية والعلاجية.

ويعود أصل نبتة الشيح إلى قارة آسيا، لكنه ينمو في أجزاء أخرى كثيرة من العالم حيث تتوفر بيئة مشمسة ودافئة.

وتنتشر عشبة " الشيح" في غالب مناطق المملكة العربية السعودية ، وفي دول حوض البحر المتوسط والجزيرة العربية وشبه جزيرة سيناء .

و تشير الأبحاث والدراسات أن عشبة الشيح من النباتات المعمرة، حيث إنه تظل ما يقرب من ثلاث إلى أربع سنوات، ويصل طول عشبة الشيح إلى ٦٠ سم.

وقال الدكتور محمد حسن مبارك الاستاذ المساعد ، بكلية العلوم الزراعية البيئية جامعة العريش محافظة شمال سيناء، إن عشبة الشيح تنمو في مناطق ذات تربة رملية، وهي منتشرة في الكثير من المناطق منها شرق المغرب العربي، وسلسلة جبال الأطلسي، والمناطق الرملية في أمريكا اللاتينية، وأستراليا، وهناك أنواع كثير منتشرة في بلاد الشام خاصة سوريا، وكذلك توجد في تركيا، وإيران، وشمال قارة إفريقيا وشبه جزيرة سيناء.

ومن أشهر أنواع الشيح في الوطن العربي هى : الشيح الاردنى ، الشيح الحولى ، الشيح الخليلى ، الشيح الشجري ، شيح سيبر ، الشيبه او شجرة مريم ، الترجوان ، الشيح المكنسي ، الشيح وحيد البذرة ، الشيح البلدى وينتشر النوع الاخير فى سوريا وشمال افريقيا وإيران وتركيا وسيناء .

وقد استخدم الشيح في الطب التقليدي الصيني لأكثر من ألفي عام لعلاج عدد من الأمراض، بما في ذلك الملاريا، وكذلك لتخفيف الألم ومكافحة الحمى.، ويعرف باسم "جينغهاو" في الطب الصيني، ويطلق عليه أيضاً اسم الشيح الحلو أو الشيح السنوي. ويستخدم كعلاج بديل بل ويوضع في بعض المشروبات الكحولية أيضاً.



كما تحتوي عشبة الشيح ، على العديد من المواد الغذائية الهامة لصحة الانسان ، وتحتوى كذلك على المواد المعدنية مثل الحديد ، البوتاسيوم ، الكالسيوم ، الماغنسيوم ، الفسفور ، المنجنيز ، النيكل ، و الرصاص .

و قال الدكتور محمد عبد الله دكتوراة في النباتات الطبية والعطرية ، أن من اهم استخدامات وفوائد الشيح لصحة الانسان ، أن منقوع الأوراق يستخدم لعلاج الديدان، حيث يشرب منقوع الشيح قبل النوم على مدى ثلاثة أيام لطرد الديدان ، ويوصى بعدم الإفراط أو الكثرة فى استعمال الشيح لأن مادة السانتوين تؤذى الانسان .

مرطب للشعر

كما يحتوى النبات، على مادة القطران التي تعمل بشكل كبير على تغذية الشعر ، حيث يدخل فى العديد من مستحضرات العناية بالشعر نظرا لفوائد مادة قطران الشيح حيث تعمل على ترطيب الشعر.

وقد تمكن أحد العلماء باستخلاص كمية كبيرة من القطران ، ووضعها على بصيلات الشعر مباشرة وكانت النتيجة مبهرة حيث توقف تساقط الشعر ، وعليه فان قطران الشيح يستخدم الان فى مستحضرات العناية بتساقط الشعر وتغذية البصيلات .

وقد أوصي علماء المركز القومي للبحوث في دراسة حديثة، انه بإمكانية تناول مريض السكر عشبة الشيح البلدي، كمشروب ساخن، فهو يساعد على تقليل مستوى السكر فى الدم وهورمون الهوموسيستيين المسئول عن مضاعفات المرض، ويساعد في تعزيز إنتاج العصارة الصفراوية، ومهم لصحة الكبد والمرارة.

وكان نبات الشيخ يستخدم منذ قديم الزمان فى حل العديد من المشكلات التى تواجه الجهاز الهضمي فهو يستخدم فى علاج المغص لدى الكبير والصغير ، كما يستخدم فى علاج عسر الهضم ، وأيضا يعمل كفاتح للشهية، ويعمل كذلك على طرد الانتفاخ في المعدة والأمعاء .