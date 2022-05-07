إيرادات أفلام العيد .. حلمي يتفوق بـ واحد تاني على العنكبوت السقا وزومبي ربيع يتافس

شهدت الساحة السينمائية منافسة بين عدد من الأفلام في عيد الفطر المبارك، لنيل أعلى الإيرادات والمشاهدات، ونستعرض لكم تفاصيل إيرادات الأفلام منذ طرح الأفلام.

فيلم واحد تاني

حصد فيلم واحد تاني أمس الجمعة إيرادات بلغت 4 ملايين و200 ألف جنيه تضاف إلى ما حققه خلال الأيام الماضية.

جاءت تفاصيل إيرادات فيلم "واحد تاني" منذ طرحه بواقع: مليون جنيه ليلة الأحد – وقفة عيد الفطر، 5 ملايين جنيه يوم الإثنين أول أيام عيد الفطر، و7 ملايين و200 ألف جنيه يوم الثلاثاء ثانى أيام العيد، و6 ملايين 950 ألف جنيه يوم الأربعاء ثالث أيام العيد، و5 ملايين و500 ألف جنيه أمس الأول الخميس.

فيلم "واحد تانى" بطولة أحمد حلمى، روبى، نسرين أمين، عمرو عبد الجليل، سيد رجب، أحمد مالك، نور إيهاب وعدد آخر من الفنانين، ومشاركة عدد من ضيوف الشرف منهم عمرو وهبة من تأليف هيثم دبور، وإخراج محمد شاكر خضير، وإنتاج شركات سينرجى فيلمز، وماجيك بين وأفلام مصر العالمية وأوسكار، والفيلم يعيد أحمد حلمى إلى السينما بعد غياب 3 سنوات.

تدور أحداث الفيلم حول موظف يعمل إخصائي اجتماعي في مصلحة السجون، حيث يجري مقابلات مع المساجين ويكتب تقارير عن حالتهم النفسية، وفي السجن يقابل أحد زملاء دراسته القدامى ويكتشف أنه أصبح رجل أعمال ناجح، وعقب خروجه يدعوه لحفل يجمع زملائهم القدامى ليكتشف الموظف أنه أفشل زملاء جيله ويعيد التفكير في حياته مجددا.

فيلم العنكبوت

حقق فيلم "العنكبوت" للنجم أحمد السقا إيرادات وصلت إلى 3 ملايين و500 ألف جنيه في شباك تذاكر أمس، تضاف إلى حصيلة إيرادات الفيلم خلال موسم عيد الفطر السينمائى والتي بلغت 17 مليونًا و200 ألف جنيه، اذ حقق 470 ألف جنيه ليلة الأحد - وقفة عيد الفطر - و3 ملايين و650 ألف جنيه يوم الإثنين أول أيام عيد الفطر، و5 ملايين جنيه يوم الثلاثاء ثانى أيام العيد، و4 ملايين 500 ألف جنيه الأربعاء ثالث أيام العيد



فيلم "العنكبوت" بطولة أحمد السقا، منى زكى، ظافر العابدين، يسرا اللوزى، ريم مصطفى، محمد لطفى، أحمد فؤاد سليم، الراحل زكى فطين عبد الوهاب، أكرم الشرقاوى، محمود غريب وعدد آخر من الفنانين، إضافة إلى ضيوف الشرف محمد ممدوح، شيكو شيماء سيف، وهو تأليف محمد ناير وإخراج أحمد نادر جلال.

تدور أحداث الفيلم في إطار الحركة الممزوجة بالإثارة حول تاجر مخدرات خطير، يتمكن من تصنيع مواد مخدرة جديدة، ويبيعها، ويقع في العديد من المشاكل والمطاردات من قبل الشرطة، إضافة إلى دخوله في صراعات مع عالم المافيا بسبب اخوه الذي يجسد شخصيته النجم ظافر العابدين

زومبي

ينافس فيلم "زومبي" بطولة الفنان علي ربيع، على إيرادات شباك التذاكر، في موسم عيد الفطر المبارك، وحقق أمس الجمعة 6 مايو إيرادا يومي قُدر بمليون و156 ألفًا و90 جنيها.

الفيلم حقق في يومه الأول بدور العرض 1 مايو مليونا و54 ألفًا و974 جنيها، وفي 2 مايو 2 مليون و217 ألفًا و77 جنيها، أما في 3 مايو فحقق 3 ملايين و35 ألفًا و503 جنيهات، وبلغ إيراداه في 4 مايو 2 مليون و804 آلاف و596 جنيها، وفي 5 مايو سجل مليونا و780 ألفًا و513 جنيها، ليصل إجمالي ما حققه الفيلم في ستة أيام 12 مليونا و48 ألفا و726 جنيها.

فنونفيلم زومبي تأليف وليد أبو المجد وأمين جمال، إخراج عمرو صلاح، بطولة علي ربيع، كريم عفيفي، حمدي الميرغني، هاجر أحمد، عمرو عبدالجليل، دينا محسن، محمد أوتاكا.