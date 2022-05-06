عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

سينما العيد.. أحمد حلمي يحقق 6 مليون جنيه إيرادات والسقا يقارب 4 مليون

افلام العيد
افلام العيد

شهدت الساحة السينمائية منافسة بين عدد من الأفلام في عيد الفطر المبارك، لنيل أعلى الإيرادات والمشاهدات، ونستعرض لكم تفاصيل إيرادات الأفلام أمس الخميس من خلال التقرير التالي:

فيلم واحد تاني:

حقق فيلم “واحد تاني”  لـ أحمد حلمي ٥ مليون و ٥١٢ الف و ٢٤٥ جنيها خلال يوم أمس .

عاد النجم أحمد حلمي إلى المنافسة السينمائية بعد غياب 3 سنوات، بفيلم "واحد تاني" ، حيث استطاع الفيلم تخطى المليون جنيه مساء الأحد -وقفة عيد الفطر المبارك - بعد أن انطلق فى حفلتي العاشرة مساء والثانية عشر منتصف الليل ليحصد إيرادات تخطت مليون جنيه فى حفلين فقط محققاً أعلى فى شباك التذاكر منذ انتشار فيروس كورونا.

فيلم "واحد تاني" بطولة أحمد حلمى، روبى، نسرين أمين، عمرو عبد الجليل، سيد رجب، أحمد مالك، نور إيهاب وعدد آخر من الفنانين، ومشاركة عدد من ضيوف الشرف منهم عمرو وهبة من تأليف هيثم دبور، وإخراج محمد شاكر خضير، وإنتاج شركات سينرجى فيلمز، وماجيك بين وأفلام مصر العالمية وأوسكار.

وتدور أحداث فيلم واحد تاني حول موظف يعمل أخصائي اجتماعي في مصلحة السجون، حيث يجري مقابلات مع المساجين ويكتب تقارير عن حالتهم النفسية، وفي السجن يقابل أحد زملاء دراسته القدامي ويكتشف أنه أصبح رجل أعمال ناجح، وعقب خروجه يدعوه لحفل يجمع زملاءهم القدامي ليكتشف الموظف أنه أفشل زملاء جيله ويعيد التفكير في حياته مجددا.

حالته حرجة للغاية.. نقل والد الفنان محسن منصور إلى العناية المركزة

اليوم.. حفل زفاف محمد فراج وبسنت شوقي في سهل حشيش

فيلم العنكبوت :

جاء فيلم العنكبوت في المركز الثاني، حيث حقق ٣ ملايين و ٥١٣ ألفا و ٦٩٢ جنيها .

وانطلق ، فيلم "العنكبوت" لـ أحمد السقا، ومنى زكي، بدور العرض السينمائية، حيث يشارك الفيلم ضمن سباق موسم عيد الفطر 2022.

وطرحت الشركة المنتجة البوسترات الرسمية لأبطال الفيلم من بينهم الفنان أحمد السقا ومنى زكى وظافر العابدين وريم مصطفى.


فيلم زومبي :

حقق فيلم “زومبي إيرادات أمس  وصلت ل مليون و ٧٨٠ ألفا و ٥١٣ جنيها .

ويجسد بطل العمل على ربيع خلال أحداث الفيلم شخصية مطرب مهرجانات يتعرض لعدد من المواقف الكوميدية، على أن تدور القصة بشكل عام في إطار من الدراما الكوميدية المعتمدة على الإفيهات طوال أحداثه.

فيلم "زومبى على جنبى" تأليف أمين جمال وإخراج عمرو صلاح وبطولة على ربيع، حمدى الميرغنى، كريم عفيفى، هاجر أحمد، محمد أوتاكا، عارفة عبد الرسول، محمد محمود، وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداثه فى إطار كوميدى حول فرقة غناء شعبية، بقيادة على ربيع الذى يقدم مطرب مهرجانات وحمدى الميرغنى شاعر وتمر الفرقة بالعديد من المواقف الكوميدية

أحمد حلمى السقا ايرادات الافلام فيلم واحد تانى فيلم العنكبوت

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صرخات ولحظات مرعبة.. كارثة بعد سقوط لعبة ملاهي في شبين القناطر

هبوط كبير في أسعار الذهب عالميا وارتفاع الدولار.. تفاصيل

صورة قلبت مصر| تامر أمين يتحدث عن أبو هشيمة وياسمين صبري ..فيديو

صدى البلد ينفرد بأول تعليق من ياسمين صبري بعد انفصالها عن أحمد أبو هشيمة

أكن له كل الاحترام.. ياسمين صبري لصدى البلد: الانفصال تم بهدوء مع أبو هشيمة

الدولار يتجه لأعلى مستوياته في 20 عامًا وسط اضطراب بالأسواق العالمية

أنا لا أخسر أبدا.. تعليق غامض لأبوهشيمة بعد انفصاله عن ياسمين صبري

سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 5-5-2022

موضوعات متعلقة

ليست بسبب فنانة أخرى.. أسباب انفصال ياسمين صبري وأحمد أبو هشيمة |خاص

صدى البلد ينفرد بأول تعليق من ياسمين صبري بعد انفصالها عن أحمد أبو هشيمة

أكن له كل الاحترام.. ياسمين صبري لصدى البلد: الانفصال تم بهدوء مع أبو هشيمة

أحمد زاهر: أنتظر عرض فارس .. وسعدت بوصول الفيلم تريند بـ فيسبوك

طرح فيلم "فارس" بالسينمات.. 18مايو

سمير صبري يغادر المستشفى ويقضي العيد بالإسكندرية

أخبار الفن.. ياسر جلال يرد على المشككين في تقليده لصوت السيسي.. وإشادات عربية بمسلسل الاختيار

فنانون على فراش المرض في عيد الفطر.. عبدالرحمن أبو زهرة يعود إلى المستشفى.. خالد سامي يتعرض لانتكاسة بعد زراعة كبد.. والأطباء يؤجلون جراحة دقيقة في القلب للفنان سمير صبري

ترشيحاتنا

الطيار المصري خط أحمر.. رابطة الخطوط الجوية ترد على مزاعم التقرير الفرنسي

الرئيس التنفيذي لجنرال موتورز تكشف خطتها للإطاحة بـ تسلا من الصدارة

سينما العيد.. أحمد حلمي يحقق 6 مليون جنيه إيرادات والسقا يقارب 4 مليون

بعد إثارة ليفربول الجدل.. محمد صلاح يظهر بقميص الموسم الجديد | شاهد

حالته حرجة للغاية.. نقل والد الفنان محسن منصور إلى العناية المركزة

75 ألف مصري وأجنبي زاروا الأهرامات وأبو الهول في إجازة عيد الفطر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

باريس وش الخير على ليفربول.. الريدز حقق أول انتصار على الملكي في عاصمة النور وفاز بالبطولة

من الحاسة السابعة لهوليوود.. من عمرو القاضي المرشح للعمل مع ليوناردو ديكابريو؟

أول نقيب ممثلين بمصر|لماذا تمنى يوسف وهبي العمل أجيرًا عند جورج أبيض

قبل زفاف محمد فراج وبسنت شوقي..هذه رسائل الحب المتبادلة بينهما

فيديو

ضحايا وغرقى.. حوادث أسبوع العيد تدمي القلوب

لعبة الموت| تفاصيل سقوط لعبة ملاهي في شبين القناطر.. فيديو جراف

سمعت مهرجانات كتير.. أحمد صفوت يكشف سر نجاحه في مسلسل المشوار

من الحب ما قتل.. قصة دينا وكريم من الخطوبة حتى الموت.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: رمضان.. شهر النفحات

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: أحكام المرضى في رمضان

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد شعبان

الإنترنت وحرب الشائعات

احمد النومى

حوار السيسي.. بعث جديد

إسلام كمال

الاختيار 3.. ملاحظات على الدراما الخشنة

إبراهيم شعبان

خواطر عيد الفطر

عبدالمعطى أحمد

حكمة "الاحتفال بالعيد" عند العقاد

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. «إدمان الإنترنت» يدمر العقل

محمود دياب

شر الحاجة وذل السؤال

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "23 ".. حقيقة القناصة

اﻟﻤﺰﻳﺪ