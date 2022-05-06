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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

حالته حرجة للغاية.. نقل والد الفنان محسن منصور إلى العناية المركزة

والد محسن منصور
والد محسن منصور

أصيب والد الفنان محسن منصور بوعكة صحية حرجة أمس دخل علي اثرها العناية المركزة بإحدي مستشفيات مدينه نصر .

وكان قد نشر الفنان محسن منصور عبر صفحته الشخصية الفيس بوك قائلا :دعواتكم لأبويا  في الرعاية الصحية حالة حرجة جدا  اللهم يا مغير المقادير غير  المقادير فأنت الشافي المعافي"


محسن منصور والعيد :

حل الفنان محسن منصور ضيفا على موقع صدى البلد في لقاء خاص تحدث فيه عن ذكرياته مع عيد الفطر.

وقال الفنان محسن منصور :" كنت باخد عيدية ٥ صاغ، وكنت بدخل بيها سينما وباكل كشرى وبجيب بمب وتانى يوم بروح حديقة الحيوان".

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وشارك الفنان محسن منصور فى موسم دراما رمضان الماضي في مسلسل بيت الشدة وينتمى مسلسل "بيت الشدة" إلى نوعية الأعمال التي تدور أحداثها وقصتها في إطار من الرعب والتشويق.

ويناقش المسلسل فكرة وجود السحر والشعوذة ولكن يتم تناولها داخل أحداث العمل بشكل واقعي وحقيقي وليس خياليا، ويحمل العمل رسالة مهمة للجمهور؛ وهى عدم السير وراء الدجالين.

وتجسد وفاء عامر داخل أحداث مسلسل “بيت الشدة” الشخصية الرئيسية بالعمل، وهى شخصية سيدة اسمها فلك هانم، وهي متزوجة ولديها ولد وبنت، وتتصف بأنها سيدة قوية وتحاول الاستيلاء على الحارة التى تعيش فيها لتزيد من قوتها.

أبطال مسلسل “بيت الشدة”

مسلسل “بيت الشدة” يخوض بطولته كوكبة من النجوم: وفاء عامر، وأحمد وفيق، وإيهاب فهمي، ومها أحمد، ومحسن منصور، وأحمد التهامي، ومدحت تيخا، ومحمد مهران، وعبير منير، وصبري عبد المنعم، ولبنى ونس، وبسنت حاتم، ومنى العمدة، وعدد من الفنانين وضيوف الشرف، منتج فني عوض ماهر، ومدير تصوير عزمي الرحماني، مخرج منفذ محمد بدير، ومن تأليف ناجي عبدالله، ومن إخراج وسام المدنى.

محسن منصور والد الفنان محسن منصور الفنان محسن منصور العناية المركزة

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