لبنان.. انطلاق المرحلة الثانية لانتخابات المغتربين فجر الأحد

تنطلق عند منتصف ليل الأحد انتخابات المغتربين اللبنانيين بمرحلتها الثانية مع أوستراليا، كأول دولة تفتح صناديق اقتراعها، على أن تفتح الدول الأخرى العربية والأوروبية وفي أميركا اللاتينية والشمالية الصناديق تباعاً خلال ساعات النهار غداً الأحد، وصولاً إلى يوم الإثنين.

وكانت قد بدأت المرحلة الأولى من الانتخابات النيابية اللبنانية المرتقبة، أمس في عدد من الدول العربية إضافة إلى إيران، بينما يجرى الاقتراع في باقي الدول الأحد.

ويبلغ عدد الناخبين اللبنانيين المغتربين المسجلين في الخارج 225114 ناخبا، وهو أعلى بنحو 3 أضعاف من أعداد المغتربين المسجلين في انتخابات 2018، حين بلغوا نحو 92 ألف ناخب.

وينتشر هؤلاء الناخبون في 58 دولة بالقارات الست، لكنهم يشكلون نسبة 25 بالمئة من إجمالي اللبنانيين المقيمين في الخارج الذين يحق لهم الاقتراع، وتقدر أعدادهم بنحو 970 ألفا، حسب مركز "الدولية للمعلومات".