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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محمد شريف يحتفل بهدفه فى وفاق سطيف الجزائري.. شاهد

صدى البلد

احتفل محمد شريف لاعب النادى الاهلى ، بهدفة وفوز الفريق على  وفاق سطيف الجزائري برباعية نظيفة، في المباراة التي انتهت منذ لحظات، على ملعب السلام، في إطار ذهاب نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.

 

ونشر شريف عدة صور له من مبارة الفريق اثناء احتفاله بهدفه وذلك عبر حسابة الشخصى بموقع انستجرام . 

 

ويواجه النادي الأهلي نظيره وفاق سطيف الجزائري، يوم السبت القادم، في إياب نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

واكتسح النادي الأهلي نظيره وفاق سطيف الجزائري برباعية نظيفة، في المباراة التي انتهت منذ لحظات، على ملعب السلام، في إطار ذهاب نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وجاءت أهداف اللقاء عن طريق بيرسي تاو (هدفين)، وطاهر محمد طاهر (هدف)، ومحمد شريف (هدف).

موعد مباراة الأهلي ووفاق سطيف القادمة في إياب نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا

تقام مباراة الأهلي ووفاق سطيف على ملعب 5 يوليو في الجزائر يوم السبت المقبل الموافق 14 مايو، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

ويسعى النادي الأهلي بالتتويج ببطولة دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم، للمرة الحادية عشرة في تاريخه، والثالثة على التوالي، حيث توج الفريق الأحمر بآخر نسختين من البطولة على حساب الزمالك وكايزر تشيفز جنوب الإفريقي.

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