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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

احترسي .. 5 أسباب وراء زيادة الوزن المفاجئ عند النساء

السمنة
السمنة

يعاني معظم الناس من تقلبات في أوزانهم ، ومن الشائع زيادة الوزن بمرور الوقت، ومع ذلك ، إذا زاد وزن الشخص في وقت قصير جدًا دون سبب واضح ، فقد يكون هذا علامة على وجود حالة صحية، عندما لا تكون زيادة الوزن مرتبطة بحالة صحية ، تشمل الأسباب الشائعة ما يلي بحسب ما نشره موقع هيلثي. 

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أسباب زيادة الوزن المفاجئة عند النساء:


تناول كميات كبيرة من الطعام.
الحيض.
سن اليأس.
الأيض يتباطأ مع تقدم العمر.
أن تكون أقل نشاطا بدنيا.
احتباس الماء بسبب الجفاف أو الملح الزائد.
التوتر والاكتئاب أو القلق.
قلة النوم.

ما أسباب زيادة الوزن المفاجئة عند النساء؟


من أسباب زيادة الوزن المفاجئة عند النساء يؤدي إلى زيادة الوزن بسرعة ، ومن أهم هذه الأسباب:
الأدوية:
يمكن لبعض الأدوية أن تتسبب في زيادة الوزن بسرعة. تشمل هذه الأدوية التي قد تجعل الناس يكتسبون الوزن بسرعة ما يلي:

بما في ذلك ما يعالج النوبات القلبية، علاج مرض السكري بشكل دائم وضغط الدم والتي تعالج الاكتئاب والاضطرابات النفسية.

قلة النوم:
يمكن أن تؤدي قلة النوم إلى زيادة الوزن ، ويمكن أن تؤثر التغييرات في دورات النوم على أنماط الأكل والمزاج.

يؤدي هذا إلى إفراط الأشخاص في تناول الطعام ، كما يتسبب في تناول الأشخاص المحرومين من النوم كمية من الكربوهيدرات أكثر مما هو ضروري لتلبية احتياجاتهم من الطاقة ، مما يؤدي إلى زيادة الوزن.

 التدخين:
يزداد وزن بعض الأشخاص عندما يتوقفون عن تدخين منتجات التبغ ، ويحدث هذا لأن النيكوتين يثبط الشهية ولأن أعراض الانسحاب قد تشمل الإجهاد، مما يؤدي إلى الإفراط في الأكل.

وأظهرت الأبحاث أن الكيلوغرام الواحد هو متوسط ​​زيادة الوزن في الشهر الأول بعد الإقلاع عن تدخين السجائر.

يبدو أن غالبية زيادة وزن الشخص تحدث خلال الأشهر الثلاثة الأولى بعد الإقلاع عن التدخين.
يبدو أن معدل زيادة الوزن يتباطأ بمقدار 6 أشهر ويمكن أن تختلف تغيرات الوزن نتيجة الإقلاع عن التدخين من شخص لآخر.

تكيس المبايض:
تتسبب متلازمة تكيس المبايض في إنتاج المبايض لمستويات عالية بشكل غير طبيعي من الهرمونات الجنسية الذكرية ، ويزيد الأشخاص المصابون بمتلازمة تكيّس المبايض بسهولة الوزن حول الخصر أو الحوض. تشمل الأعراض الأخرى لمتلازمة تكيّس المبايض ما يلي:

الحيض غير المنتظم.
كثرة الشعر على الظهر أو الصدر أو البطن.
ترقق الشعر أو تساقطه بالأشعة تحت الحمراء .
حب الشباب .
بقع داكنة من الجلد حول الإبطين أو الثديين أو الرقبة.
على الرغم من عدم وجود علاج لمتلازمة تكيس المبايض ، إلا أنه يمكن اتباع نمط حياة يتضمن مزيدًا من التمارين واتباع نظام غذائي صحي ، مما قد يساعد في تقليل الأعراض ويمكن أن تساعد الأدوية الهرمونية في السيطرة على الأعراض.

فشل القلب:
زيادة الوزن السريعة أو التورم في مناطق معينة من الجسم يمكن أن يكون بسبب احتباس السوائل وقد يكون علامة على فشل القلب.

يمكن أن تكون زيادة الوزن التي تزيد عن 2 إلى 3 أرطال خلال فترة 24 ساعة أو 5 أرطال في الأسبوع علامة على فشل القلب. ومع ذلك ، من المهم ملاحظة أن وزن الشخص عادة ما يتقلب ببضعة أرطال على مدار اليوم.

إذا عاد وزنهم إلى طبيعته ولم تظهر عليهم أعراض إضافية ، فقد تكون الزيادة المؤقتة بسبب الانتفاخ الطبيعي واحتباس السوائل.

إذا كان الدم يتدفق ببطء من وإلى القلب ، فإنه يؤثر على وظيفة الأعضاء الرئيسية الأخرى في الجسم.
ونتيجة لذلك ، تتجمع السوائل في الأنسجة ، مما يؤدي إلى زيادة الوزن والتورم.

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