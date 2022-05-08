أغنية من أول دقيقة لـ إليسا وسعد لمجرد تحقق 10 ملايين مشاهدة

حققت أغنية سعد لمجرد و إليسا "من أول دقيقة" 10 ملايين مشاهدة على موقع يوتيوب ، وعلق سعد على تحقيق الاغنية لملايين المشاهدات .

ونشر بوستر للأغنية عبر حسابه بموقع “ تويتر ” وكتب “ 10 M @elissakh 🥰 ”.

وطرحت المغنية اللبنانية إليسا، فيديو كليب الأغنية، التي تتعاون فيها مع المغني المغربي سعد لمجرد امس الأربعاء والترويج لها عبر حساباتها الرسمية، حيث تفاعل الجمهور مع تعاون اليسا لأول مرة مع سعد لمجرد.

وتعتبر "من أول دقيقة" الأغنية الأولى في ألبوم إليسا الجديد الذي من المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة.

وتعيش النجمة إليسا خلال فيديو كليب الأغنية قصة حب مع سعد لمجرد، والأغنية من كلمات أمير طعيمة، وألحان رامي جمال، وتوزيع أحمد إبراهيم، ومكس وماستر ايلي بربر، وإخراج كريم بنيس