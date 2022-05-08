موعد مباراة مانشستر سيتي ضد نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي

يعود مانشستر سيتي الجريح إلى صراعه على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج" من جديد عندما يواجه نظيره نيوكاسل يونايتد.

وكان مانشستر سيتي ودع مؤخرا بطولة دوري أبطال أوروبا بشكل درامي بعد خسارته في إياب نصف النهائي أمام ريال مدريد الإسباني 1-3، بعد فوزه ذهابا على أرضه 4-3.

حصل مانشستر سيتي على هدية ثمينة من توتنهام، بإسقاط ليفربول في فخ التعادل (1-1) بالجولة 36 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ليفربول سقط في فخ التعادل (1-1) مع ضيفه توتنهام في الجولة 36 من الدوري الإنجليزي، ليرفع رصيده إلى 83 نقطة يتصدر بها جدول الترتيب بشكل مؤقت، متفوقا على مانشستر سيتي بفارق الأهداف.

صراع الدوري الإنجليزي يشتغل

وسيخسر ليفربول الصدارة في حالة تحقيق مانشستر سيتي نتيجة إيجابية أمام ضيفه نيوكاسل يونايتد في الجولة نفسها (بفارق نقطة في حالة التعادل و3 نقاط في حالة فوز السيتي) وباتت طموحات مانشستر سيتي للتتويج ببطولة هذا الموسم مركزة على البريميرليج

موعد مباراة مانشستر سيتي ونيوكاسل في الدوري الإنجليزي

يستضيف مانشستر سيتي نظيره نيوكاسل في الجولة 36 من الدوري الإنجليزي يوم الأحد الموافق 8 مايو الحالي وتنطلق المباراة الساعة 5.30 مساء بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ونيوكاسل في الدوري الإنجليزي

وتنقل الشبكة المباراة عبر قناة beIN Sports 1 HD Premium القناة الرئيسية الناقلة لمباريات الدوري الإنجليزي.

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي لموسم 2021-2022

مانشستر سيتي - 83 نقطة

ليفربول - 82 نقطة

تشيلسي - 66 نقطة

أرسنال - 63 نقطة

توتنهام - 61 نقطة

مانشستر يونايتد – 58 نقطة

جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي لموسم 2021-2022

محمد صلاح - ليفربول: 22 هدفا

سون هيونج مين - توتنهام: 19 هدفا

كريستيانو رونالدو - مانشستر يونايتد: 18 هدفا

ديوجو جوتا - ليفربول: 15 هدفا