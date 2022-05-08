طرق بسيطة تساعد على تجنب التعب العضلي بعد التمارين الرياضية

التعب العضلي من الأشياء التي يعاني منها الكثير بعد التمارين الرياصية سواء في المنزل أو في صالة الاْلعاب الرياضية، ستشعر بالحيوية، ولكن بعد ذلك ، مع استمرار الجلسة ، تبدأ في الشعور بالتعب والضعف أكثر مما كنت عليه عندما بدأت. ولفترة بعد التمرين ، لا تعمل عضلاتك بالطريقة نفسها المعتادة.

وتعد هذه تجربة شائعة جدًا وغالبًا ما تجعلك تشعر أن تمرينك كان مثمرًا للغاية، ولكن عندما تفرط في إجهاد نفسك ، فقد تجد نفسك تشعر بإجهاد العضلات والتعب العضلي.

كيفية منع التعب العضلي

بمجرد أن تشعر بالتعب العضلي مرة واحدة ، لن ترغب في الشعور به مرة أخرى، هناك بعض الأشياء البسيطة التي يمكنك القيام بها لحماية نفسك من التعب العضلي بعد التمارين الرياضية.

ضع خطة تمرين تبني قدرتك تدريجيًا.

تناول وجبة خفيفة صحية أو حتى وجبة خفيفة قبل ساعتين من التمرين .

اشرب الكثير من الماء أثناء وبعد التمرين .

تمدد قبل وبعد التمرين، هذا سوف يحميك من الإصابة أيضًا.

تناول الأطعمة الطازجة التي تمد عضلاتك بالطاقة.

تأكد من حصولك على قسط كافٍ من النوم للسماح لجسمك بإصلاح نفسه.

جرب بعض التمارين الخفيفة لمكافحة التعب.

لا تفوت أيام الراحة والتعافي .