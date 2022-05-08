عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طرق بسيطة تساعد على تجنب التعب العضلي بعد التمارين الرياضية

التعب العضلي
التعب العضلي

التعب العضلي من الأشياء التي يعاني منها الكثير بعد التمارين الرياصية سواء في المنزل أو في صالة الاْلعاب الرياضية، ستشعر بالحيوية، ولكن بعد ذلك ، مع استمرار الجلسة ، تبدأ في الشعور بالتعب والضعف أكثر مما كنت عليه عندما بدأت. ولفترة بعد التمرين ، لا تعمل عضلاتك بالطريقة نفسها المعتادة. 

وتعد هذه تجربة شائعة جدًا وغالبًا ما تجعلك تشعر أن تمرينك كان مثمرًا للغاية، ولكن عندما تفرط في إجهاد نفسك ، فقد تجد نفسك تشعر بإجهاد العضلات والتعب العضلي.

 

txt

دراسة: ممارسة التمارين الرياضية تكبح الشهية تجاه الوجبات السريعة

txt

دراسة: التمارين الرياضية مفيدة للحصول على قيلولة جيدة بعد الظهر 

 

كيفية منع التعب العضلي

بمجرد أن تشعر بالتعب العضلي مرة واحدة ، لن ترغب في الشعور به مرة أخرى، هناك بعض الأشياء البسيطة التي يمكنك القيام بها لحماية نفسك من التعب العضلي بعد التمارين الرياضية.

ضع خطة تمرين تبني قدرتك تدريجيًا.

تناول وجبة خفيفة صحية أو حتى وجبة خفيفة قبل ساعتين من التمرين .

اشرب الكثير من الماء أثناء وبعد التمرين .

تمدد قبل وبعد التمرين، هذا سوف يحميك من الإصابة أيضًا.

تناول الأطعمة الطازجة التي تمد عضلاتك بالطاقة.

تأكد من حصولك على قسط كافٍ من النوم للسماح لجسمك بإصلاح نفسه.

جرب بعض التمارين الخفيفة لمكافحة التعب.

لا تفوت أيام الراحة والتعافي .

التعب العضلي كيفية منع التعب العضلي التمارين الرياضية التمارين الخفيفة sports and fitness

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بـ 15 مليون جنيه.. ياسمين صبري تحسم الجدل حول هدايا أحمد أبو هشيمة| خاص

سعر الذهب اليوم الأحد 8-5-2022

أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت 7 مايو 2022.. البلدي بـ 36 جنيها

بعد طلاق ياسمين صبري وأبو هشيمة.. سمية الخشاب تنشر صورها بالتايجر |شاهد

شوبير: شوقي مدربا وميدو مساعدا والحضري لحراس المرمى في جهاز إيهاب جلال

بعد ظهور أول حالة.. كل ما تريد معرفته عن جدري القرود

تراجع 15 جنيهاً.. هبوط فى أسعار الذهب ببداية تعاملات اليوم الأحد 8-5-2022

الرئيس السيسي يترأس اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة

ترشيحاتنا

تجديد حبس عامل قضم إصبع مديره بالزمالك

موظفو البرلمان يؤدون صلاة الغائب على أرواح شهداء القوات المسلحة

ركاب معلقون رأسًا على عقب بعد تعطل قطار الموت في الهواء

التضامن: غلق باب التقديم لحج الجمعيات الخميس المقبل.. ولا نية لمد الفترة

قبل سوبر اليد أمام الزمالك.. جوردو: أحلم باللقب الأول مع الأهلي

لمحدودى ومتوسطى الدخل| شروط الحصول على شقة بالإسكان الاجتماعى

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خطايا وسقطات الإخوان في عام.. كيف سحب السيسي مصر من الظلام للنور وحول عجز الكهرباء الى فائض؟

حادثة تهز العراق.. أب يطلق النار على سيجارة في فم ابنه|فيديو

فيروس خطير.. السبب الحقيقي وراء وفاة أول مريض يزرع قلب خنزير

الأحمر خالف التوقعات.. صحف الجزائر تؤكد تأهل الأهلي للنهائي وبيرسي تاو يتصدر تويتر

فيديو

مروان خوري بعد فسخ خطوبته: بفضل تضل علاقاتي في هالمطرح.. فيديو

ما سر الكلاب؟ طبيب مصري يكشف سبب إصابة الأطفال بالالتهاب الكبدي

تنازل الأهالي وكحول في دماء المتهم.. تطورات قضية كريم الهواري

مروان بابلو يطرح تراك جديد بعنوان راكور.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: رمضان.. شهر النفحات

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: أحكام المرضى في رمضان

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

واقتربت الثانوية العامة

نجاة عبدالرحمن

من طرف خفي "24"

علاء ثابت

علاء ثابت يكتب : انهيار القيم على مذبح منصات التواصل

محمد شعبان

الإنترنت وحرب الشائعات

احمد النومى

حوار السيسي.. بعث جديد

إسلام كمال

الاختيار 3.. ملاحظات على الدراما الخشنة

إبراهيم شعبان

خواطر عيد الفطر

عبدالمعطى أحمد

حكمة "الاحتفال بالعيد" عند العقاد

اﻟﻤﺰﻳﺪ