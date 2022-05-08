لو بتعاني من قلة التركيز.. تناول هذه الأطعمة

يمكن أن يساعد تناول الأطعمة الصحيحة في تقليل التعب وإدارة الإجهاد وتعزيز صحة الدماغ بشكل عام، يمنحك التمرين أيضًا الطاقة ، والتي بدورها تمكنك من التركيز أيضًا.

من الصعب أن تظل مركزًا عندما تكون جائعًا، يؤدي الجوع إلى الصداع والتعب وضباب الدماغ، عندما يحين وقت تناول وجبة خفيفة أو وجبة ، فإن اختيار الأطعمة التي تساعد على التركيز أمر ضروري.

أطعمة تساعد على التركيز

1. البيض

يحتوي البيض على مادة الكولين ، وهي مادة مغذية تقلل الالتهاب والتدهور المعرفي، بالإضافة إلى ذلك ، يمنحك تناول البيض دفعة من التربتوفان ، مما يساعد الجسم على إنتاج مادة السيروتونين، من المعروف أن السيروتونين يحسن مزاجك ويعيد مواعيد نومك إلى طبيعتها ، ويساعد على التركيز.

2. الجوز

تحتوي المكسرات على مستويات عالية من أحماض أوميغا 3 الدهنية ، والتي تعتبر حيوية لوظائف الدماغ الإدراكية، تحتوي على النحاس والمنغنيز والزنك والسيلينيوم، هذه العناصر الغذائية هي عناصر غذائية أساسية لوظيفة عصبية صحية، تم ربط تناول المكسرات بتحسن الحالة المزاجية في بعض الدراسات أيضًا.

3. بذور اليقطين

تحتوي بذور اليقطين على الزنك ، وهو عنصر غذائي يساعد في عملية التمثيل الغذائي والجهاز المناعي، يمكن أن يساعدك تناول وجبات خفيفة من بذور اليقطين عندما تحتاج إلى انتعاش بعد الظهر في مهارات الذاكرة والتفكير لديك والتركيز، ويمكن أن تؤكل بذور اليقطين نيئة .