تقوية الذاكرة وزيادة التركيز| فوائد الشاي للوظائف الإدراكية

اتفقت العديد من الدراسات أن تناول الشاي يرتبط بتحسينات في الوظيفة الإدراكية وتقوية الذاكرة وزيادة التركيز والانتباه.

وذكر الموقع الطبي “Medical News Today ” أن كوب الشاي يحتوي على حوالي35-60 مجم من الكافيين والذي قد يساهم في زيادة الانتباه وتحسين الحالة المزاجية لدى بعض الناس بعد تناول الشاي وهذا يرجع لاحتوائه على مادة الثيانين والتي تم يوصى بها الأطباء لتعزيز الانتباه مع تقليل القلق والتوتر.

يعتقد الباحثون أن وجود الثيانين والكافيين قد ينتج عنه شعور متزامن بالهدوء مع تحسين الانتباه بالإضافة إلى ذلك تشير الأدلة المحدودة إلى أن تناول الثيانين والكافيين معًا قد يؤدي إلى زيادة في الانتباه من أي مكون بمفرده.

قال الدكتور جوناثان هودجسون ، الأستاذ في جامعة غرب أستراليا فى تصريحات خاصة للموقع الطبي أن قد تؤدي مركبات الفلافونويد الموجودة في الشاي إلى تأثيرات وقائية ضد التدهور المعرفي الشائع المرتبط بالعمر والخرف.

لقد استكشفت العديد من الدراسات الأترابية المرتقبة الطويلة الأجل الحديثة العلاقات بين تناول الشاي وتناول مركبات الفلافونويد الموجودة في الشاي مع نتائج الخرف كما أن مركبات الفلافونويد في الشاي يعتقد أنها تلعب دورًا مهمًا في الوقاية من أمراض الأوعية الدموية.

أظهرت الدراسات أن تناول كميات أكبر من الشاي ، بدءًا من كوب واحد وحتى 5-6 أكواب يوميًا، يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بالخرف وتناول كميات معتدلة من مركبات الفلافونويد الموجودة في حوالي 2-4 ترتبط أكواب الشاي بتقليل مخاطر الإصابة بالخرف، ويمكن الحصول على أقصى فائدة لكل من الشاي وفلافونيداته من تناول كميات معتدلة من 2 لـ 4 أكواب يوميًا.