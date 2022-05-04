عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

تقوية الذاكرة وزيادة التركيز| فوائد الشاي للوظائف الإدراكية

الشاي
الشاي

اتفقت العديد من الدراسات أن تناول الشاي يرتبط بتحسينات في الوظيفة الإدراكية وتقوية الذاكرة وزيادة التركيز والانتباه.

وذكر الموقع الطبي “Medical News Today ” أن كوب الشاي يحتوي على حوالي35-60 مجم من الكافيين والذي قد يساهم في زيادة الانتباه وتحسين الحالة المزاجية لدى بعض الناس بعد تناول الشاي وهذا يرجع لاحتوائه على مادة الثيانين والتي تم يوصى بها الأطباء لتعزيز الانتباه مع تقليل القلق والتوتر.

فوائد الشاي باللبن .. المشروب الرسمي لأول أيام عيد الفطر

لا ترميها .. أكياس الشاي المستعملة كنز في المنزل

يعتقد الباحثون أن وجود الثيانين والكافيين قد ينتج عنه شعور متزامن بالهدوء مع تحسين الانتباه بالإضافة إلى ذلك تشير الأدلة المحدودة إلى أن تناول الثيانين والكافيين معًا قد يؤدي إلى زيادة في الانتباه من أي مكون بمفرده.

قال الدكتور جوناثان هودجسون ، الأستاذ في جامعة غرب أستراليا فى تصريحات خاصة للموقع الطبي أن قد تؤدي مركبات الفلافونويد الموجودة في الشاي إلى تأثيرات وقائية ضد التدهور المعرفي الشائع المرتبط بالعمر والخرف.

لقد استكشفت العديد من الدراسات الأترابية المرتقبة الطويلة الأجل الحديثة العلاقات بين تناول الشاي وتناول مركبات الفلافونويد الموجودة في الشاي مع نتائج الخرف كما أن مركبات الفلافونويد في الشاي يعتقد أنها تلعب دورًا مهمًا في الوقاية من أمراض الأوعية الدموية.

أظهرت الدراسات أن تناول كميات أكبر من الشاي ، بدءًا من كوب واحد وحتى 5-6 أكواب يوميًا، يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بالخرف وتناول كميات معتدلة من مركبات الفلافونويد الموجودة في حوالي 2-4 ترتبط أكواب الشاي بتقليل مخاطر الإصابة بالخرف، ويمكن الحصول على أقصى فائدة لكل من الشاي وفلافونيداته من تناول كميات معتدلة من  2 لـ 4 أكواب يوميًا. 

الشاي فوائد الشاى التركيز الوظائف المعرفية الزهايمر Food

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السيارة تفحمت بالكامل.. حادث سير مروع لـ رجب نبيل لاعب سموحة

سعر الدولار فى مصر اليوم الأربعاء 4-5-2022

واتسآب يثير حماسة مستخدميه بعد ظهور ميزة طال انتظارها

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 4-5-2022

كاف يوقف حكم الفيديو مهدي عبيد بسبب ضربة جزاء الأهلي أمام الرجاء

إثيوبيا تزعم تعرض سد النهضة لهجمات إلكترونية .. تفاصيل

أستاذ اقتصاد: شراء مصر 44 طنا من الذهب خطوة إيجابية لمواجهة الأزمة العالمية

سعر الذهب اليوم 3-5-2022

موضوعات متعلقة

جديدة ولذيذة .. طريقة عمل المكرونة بكرات اللحم والباذنجان

نصائح تساعد على تنظيم نسبة السكر في الدم

مرض غريب .. ما هى متلازمة جيلبرت؟

اكتشف أسباب الإصابة بـ عرق النسا .. أبرزها ذيل الفرس

أدوية تضر المصابين بـ متلازمة جيلبرت

كيف تستخدمين الفازلين لتقوية وإطالة الرموش

احم نفسك من النحافة.. اكتشف أهم أسباب الإصابة بها وأكثر من 20 طريقة طبيعية لعلاجها أبرزها ميكس اللبن

طريقة عمل الرنجة البانية للشيف نجلاء الشرشابي

ترشيحاتنا

رئيس أوكرانيا: لن نقبل اتفاقا يسمح للقوات الروسية بالبقاء في أرض محتلة

الاتحاد الأوروبي يفشل في التوصل إلى اتفاق حول حظر النفط الروسي

أثارت مخاوف المواطنين..الأطعمة المغشوشة والفاسدة تهدد الصحة العامة..إندومي وكيندر وحواوشي الكرتون الأشهر

تأهب غير مسبوق.. الجيش البيلاروسي ينفذ تفتيشًا مفاجئًا

لمنافسة بورشه كايين.. ستيلانتس تحول ألفا روميو جوليا من السيدان لـSUV كهربائية

أخبار البرلمان.. 9 إجراءات لاستخراج رخصة صلاحية الموقع.. عقوبة مخالفة مقدمي خدمة الاتصالات لشروط الترخيص

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اكتشاف نقطة مراقبة وبقايا معبد و85مقبرة من العصر البطلمي بسوهاج.. صور

إقبال كثيف على زيارة حدائق القناطر الخيرية بالقليوبية والمركز الثقافي الإفريقي بأسوان

قلق أهلاوي من وفاق سطيف.. حكاية حكم تونسي أخرج المصري من الكونفدرالية

كيف انتهت حياة أحباء داليدا بالانتحار.. ولماذا قررت أن تفارق بنفس الطريقة؟

فيديو

دنيا عبد العزيز تكشف كواليس احتفالها بعقد قرانها .. فيديو

المطربة السعودية وعد تطرح أغنية البعد طال.. فيديو

تحذير من تخزين العيش في الفريزر.. وتحميصه يزيد الأمر سوءا

بعد الاعتداء على مسلمين في عيد الفطر.. إثيوبيا تعتقل 6 قادة سياسيين وأمنيين

المزيد

ساحة رأي

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: رمضان.. شهر النفحات

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: أحكام المرضى في رمضان

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

خواطر عيد الفطر

عبدالمعطى أحمد

حكمة "الاحتفال بالعيد" عند العقاد

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. «إدمان الإنترنت» يدمر العقل

محمود دياب

شر الحاجة وذل السؤال

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "23 ".. حقيقة القناصة

كريمة أبو العينين

الطيب أحسن

د/علاء الشال

وصايا في يوم العيد وليلته

إلهام أبو الفتح

كل عام ومصر بخير

اﻟﻤﺰﻳﺪ