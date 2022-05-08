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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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1.9 مليون عامل يختارون 11612 مرشحا في الانتخابات العمالية.. المرشحون يثنون على العملية التنظيمية.. والوزير: توفير وسائل الراحة والأمان بكل اللجان

الانتخابات العمالية
الانتخابات العمالية
  • وزير القوى العاملة يتابع تلقي طلبات 1034 لجنة نقابية
  • 1.9 مليون عامل يختارون 11612 مرشحا في الانتخابات العمالية
  • المرشحون يثنون على العملية التنظيمية
  • توفير وسائل الراحة والأمان لكل المرشحين
     

 

تحت إشراف ومتابعة الدكتور محمد سعفان، وزير القوى العاملة، بدأت في الساعة الثامنة من صباح اليوم، الأحد، عملية تلقى طلبات الترشح في انتخابات المنظمات النقابية العمالية في مرحلتها الأولى للدورة ٢٠٢٢ - ٢٠٢٦، وتظل حتى الخامسة مساءُ، على مستوى 27 محافظة، وتشمل ١٥ تصنيفاً نقابياً للصناعات الغذائية، والمرافق العامة، والزراعة والري والصيد، التعليم والبحث العلمي، والبريد، والبترول، والخدمات الصحية، والعلوم الصحية، والنقل الجوي، والصناعات الهندسية  والمعدنية والكهربائية، والنقل والمواصلات، والغزل والنسيج، والإنتاج الحربي، والنقل الجوي، والمالية والضرائب والجمارك.

وتابع محمد سعفان ،وزير القوى العاملة ورئيس اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات النقابية العمالية، على الطبيعة بالقاهرة، عملية تقديم طلبات الترشح، وذلك بالمركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بشارع الحجاز مصر الجديدة، حيث تفقد أماكن تلقي الطلبات لـ 15 تصنيفا نقابياً.

واطمأن الوزير على سير عملية تلقي الطلبات بدون مشكلات، لافتاً إلى أنه متواجد بنفسه لحل أى معوقات تواجه المتقدمين للترشح، مشيرا إلى أن هناك 48 لجنة فرعية و27 لجنة عامة لتلقى طلبات الترشح لـ 1034 لجنة نقابية تمثل مليوناً و995 ألفا و837 عاملا في انتخابات المرحلة الأولى، مشيراً إلي أن هناك 11612 مرشحاً تقدموا إلكترونيا على  موقع الوزارة حتى الآن.

ويتابع  وزير القوى العاملة من خلال غرفة العمليات بالوزارة التي تعمل على مدار 24 ساعة عملية تلقي الطلبات دون أى معوقات، لمواجهة وتذليل أية عقبات قبل حدوثها، وذلك بحضور مدحت الغمراوي، مدير مديرية القوى العاملة بالقاهرة ورئيس اللجنة العامة المشرفة على الانتخابات.

وأثنى المتقدمون للترشح على تنظيم عملية تقديم أوراقهم من حيث سعة الأماكن ووسائل الأمان والراحة لهم داخل أماكن تلقى الطلبات والمجهود المبذول من وزارة القوى العاملة في هذا الشأن، وذلك للتيسير عليهم وحماية حقوق العمال في جميع القطاعات. 

وتستمر عملية تلقي طلبات الترشح في ٢٧ محافظة لليوم الثاني على التوالي غدا، الاثنين، من الثامنة صباحا حتى الخامسة مساء الاثنين 9 مايو 2022، على أن يتم إعلان أسماء المرشحين يومي 10 و11 من نفس الشهر، والطعون يوم 12 مايو، والبت فيها 13 من نفس الشهر، وإعلان الكشوف النهائية يومي 14 و15 مايو، على أن تجري الانتخابات يوم 16 من نفس الشهر تحت إشراف قضائي كامل، وإعلان النتيجة والتظلم منها 17 مايو، والبت في التظلم 18 من نفس الشهر، وإيداع الأوراق من يومي 19 و20 مايو الجاري.

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القوى العاملة الدكتور محمد سعفان وزير القوى العاملة الانتخابات النقابية العمالية

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