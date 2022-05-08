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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع شخص وإصابة 9 آخرين في حادث تصادم أتوبيس وملاكي بسوهاج

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

لقي عامل في نهاية الخمسينات من العُمر، مصرعه، وأصيب 9 أشخاص أخرين، إثر وقوع حادث تصادم أتوبيس وسيارة ملاكي، على الطريق الزراعي الغربي، بمركز دار السلام جنوبي شرق محافظة سوهاج.

وتعود أحداث الواقعة، عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة دار السلام، يفيد بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة، مفادها وقوع حادث تصادم على الطريق الزراعي الغربي دائرة المركز، ووجود متوفي ومصابين.

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وبالانتقال والفحص تبين مصرع "محمد. س- 59 عامًا- ويقيم عرب الصبحة دائرة مركز شرطة دار السلام، وإصابة كلٍ من "سيد. م" 19 عامًا، "محمد. ق" 35 عامًا، ويقيمون دائرة مركز شرطة دار السلام، "أحمد. س" 32 عامًا، "حسن. أ" 19عامًا، "عادل. ا" 50 عامًا، "عصام. س" 70 عامًا، ويقيمون دائرة مركز شرطة نجع حمادي بمحافظة قنا، وتبين أنهم مصابين بكسور وجروح متفرقة بالجسد، وجرى تحويلهم لمستشفى سوهاج الجامعي، كما أصيب "يوسف أ" 13 عامًا، "مروان. ي" 13 عامًا، "عبدالرحمن. م" 10 أعوام، ويقيمون دائرة مركز شرطة دار السلام، مصابين بجروح وسحجات وكدمات متفرقة بالجسد، وتم تحويلهم لمستشفى دار السلام المركزي.

حٌرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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