مفاجئة.. رئيس الوزراء الكندي يزور أوكرانيا

قام رئيس الوزراء الكندي جستن ترودو، اليوم /الأحد/ بزيارة مفاجئة للعاصمة الأوكرانية كييف.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء الكندي، أنه خلال الزيارة من المتوقع أن يلتقي ترودو شخصيا بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بينما لم يتضح بعد جدول أعمال المناقشات بينهما.

وقال متحدث باسم مكتب رئيس الوزراء الكندي: "رئيس الوزراء في أوكرانيا للقاء الرئيس زيلينسكي وإعادة تأكيد دعم كندا الثابت للشعب الأوكراني".

ونشر أولكسندر ماركوشين، عمدة إيربين، صورا على حسابه على وسائل التواصل الاجتماعي تظهر رئيس الوزراء الكندي وهو يقوم بجولة في الدمار في ضاحية كييف، وواصل المسؤولون الأوكرانيون التأكيد على حاجتهم إلى المزيد من الإمدادات وكذلك امتنانهم للدعم الكندي في توفير الأسلحة والمال والثقل الدبلوماسي للجهود المبذولة لعزل روسيا.

وقام ترودو بجولة في بلدة إيربين، خارج كييف مباشرة والتي تعرضت لقصف شديد من قبل القصف الروسي أثناء التقدم على كييف.. ومن المقرر أن يعقد مؤتمرا صحفيا مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في وقت لاحق اليوم.

وفي وقت سابق من اليوم، زار ترودو موقع السفارة الكندية في كييف، حيث انضم إليه نائبة رئيس الوزراء كريستيا فريلاند ووزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي وسفيرة كندا لدى أوكرانيا لاريسا جالادزا لرفع العلم الكندي مرة أخرى.

وقال ترودو: " تم رفع هذا العلم في 13 فبراير ويسعدنا حقًا رفعه مرة أخرى فوق السفارة الكندية" مضيفا "أنها شهادة على كيف كان الشعب الأوكراني قويًا ومرنًا لدرجة أنهم تمكنوا من حماية مدينتهم".