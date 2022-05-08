عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مفاجئة.. رئيس الوزراء الكندي يزور أوكرانيا

صدى البلد

قام رئيس الوزراء الكندي جستن ترودو، اليوم /الأحد/ بزيارة مفاجئة للعاصمة الأوكرانية كييف.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء الكندي، أنه خلال الزيارة من المتوقع أن يلتقي ترودو شخصيا بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بينما لم يتضح بعد جدول أعمال المناقشات بينهما.

وقال متحدث باسم مكتب رئيس الوزراء الكندي: "رئيس الوزراء في أوكرانيا للقاء الرئيس زيلينسكي وإعادة تأكيد دعم كندا الثابت للشعب الأوكراني".

ونشر أولكسندر ماركوشين، عمدة إيربين، صورا على حسابه على وسائل التواصل الاجتماعي تظهر رئيس الوزراء الكندي وهو يقوم بجولة في الدمار في ضاحية كييف، وواصل المسؤولون الأوكرانيون التأكيد على حاجتهم إلى المزيد من الإمدادات وكذلك امتنانهم للدعم الكندي في توفير الأسلحة والمال والثقل الدبلوماسي للجهود المبذولة لعزل روسيا.

وقام ترودو بجولة في بلدة إيربين، خارج كييف مباشرة والتي تعرضت لقصف شديد من قبل القصف الروسي أثناء التقدم على كييف.. ومن المقرر أن يعقد مؤتمرا صحفيا مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في وقت لاحق اليوم.

وفي وقت سابق من اليوم، زار ترودو موقع السفارة الكندية في كييف، حيث انضم إليه نائبة رئيس الوزراء كريستيا فريلاند ووزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي وسفيرة كندا لدى أوكرانيا لاريسا جالادزا لرفع العلم الكندي مرة أخرى.

وقال ترودو: " تم رفع هذا العلم في 13 فبراير ويسعدنا حقًا رفعه مرة أخرى فوق السفارة الكندية" مضيفا "أنها شهادة على كيف كان الشعب الأوكراني قويًا ومرنًا لدرجة أنهم تمكنوا من حماية مدينتهم".

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بـ 15 مليون جنيه.. ياسمين صبري تحسم الجدل حول هدايا أحمد أبو هشيمة| خاص

سعر الذهب اليوم الأحد 8-5-2022

أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت 7 مايو 2022.. البلدي بـ 36 جنيها

بعد طلاق ياسمين صبري وأبو هشيمة.. سمية الخشاب تنشر صورها بالتايجر |شاهد

بعد ظهوره فى فيديو يعد نقودا.. ضبط متسول الإسكندرية

لمحدودى ومتوسطى الدخل| شروط الحصول على شقة بالإسكان الاجتماعى

شوبير: شوقي مدربا وميدو مساعدا والحضري لحراس المرمى في جهاز إيهاب جلال

سعر الدولار في البنك الأهلي عقب إجازة عيد الفطر

ترشيحاتنا

الداخلية:ضبط 50 سلاحا ناريا و93 قضية مخدرات وتنفيذ43 ألف حكم خلال24 ساعة

من أجل عيون إيهاب جلال.. هل يتراجع عبدالله السعيد عن الإعتزال الدولي ؟

مجزرة في تويتر.. إيلون ماسك يخطط لطرد1000 موظف بعد شراء المنصة.. فيديو

القائمة بأعمال السفير الأمريكي ومجموعة دبلوماسيين يعودون للعمل بسفارة واشنطن في أوكرانيا

خالد عبدالغفار يتابع أعمال تنفيذ المشروع المصري الإيطالي لتحسين خدمات التمريض.. صور

البنك المركزي: ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي إلى 37.1 مليار دولار بنهاية أبريل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هاكرز روس يهددون السلطات البريطانية بتعطيل أجهزة الأكسجين في المستشفيات

لسبب غريب.. رئيس وزراء باكستان السابق يصف نفسه بـ الحمار |فيديو

الركاب رأسا على عقب.. تعطل قطار الموت بأمريكا في الهواء

خطايا وسقطات الإخوان في عام.. كيف سحب السيسي مصر من الظلام للنور وحول عجز الكهرباء الى فائض؟

فيديو

مبروك عطية يوضح حكم تحديد نوع الجنين.. فيديوجراف

رغم عدم تحقيقه النجاح المطلوب.. بشرى: معالي ماما يشبه قصة حياتي| فيديو

بشرى: والدي مثلي الأعلى وزوجي صديق الطفولة.. فيديو

رد فعل بوسي شلبي بعد تقليدها.. علقة لمريهان حسين ورحمة أحمد دورها جاي

المزيد

ساحة رأي

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: رمضان.. شهر النفحات

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: أحكام المرضى في رمضان

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

واقتربت الثانوية العامة

نجاة عبدالرحمن

من طرف خفي "24"

علاء ثابت

علاء ثابت يكتب : انهيار القيم على مذبح منصات التواصل

محمد شعبان

الإنترنت وحرب الشائعات

احمد النومى

حوار السيسي.. بعث جديد

إسلام كمال

الاختيار 3.. ملاحظات على الدراما الخشنة

إبراهيم شعبان

خواطر عيد الفطر

عبدالمعطى أحمد

حكمة "الاحتفال بالعيد" عند العقاد

اﻟﻤﺰﻳﺪ