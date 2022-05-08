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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات

صاحب الشخصية العنيدة والذكي.. ماذا تعرف عن اليوم العالمي للحمار؟

الحمار
الحمار

في اليوم العالمي للحمار الذي يوافق الثامن من مايو من كل عام، الذي يعتبر من أهم الحيوانات التي قدمت خدمات كثيرة للإنسان، ولكن يقوم الأشخاص بتوظيف اسمها في سب الناس وانتقادهم، معتقدين أن هذا الحيوان هو مرادف لكل الصفات السلبية.

ويعتبر الحمار أحد الحيوانات الأليفة ذات المقدرة على التّحمل والصبر، ولكنّ ما يُعيب هذا الحيوان هو عناده المُفرط.

وفي يومه العالمي، نسلط الضوء على قصة هذا اليوم العالمي للحمير من خلال هذا التقرير. 

اليوم العالمي للحمار

يقول الخبراء إن الحمار يعتبر من أذكى الحيوانات، إذ يكفي أن يمشي على الطريق مرة واحدة ليحفظها طول حياته.

كما يصفه البعض بـ"العنيد"، حيث إذا وضع الفلاح على ظهر حماره حملا أكثر من اللازم، لا يتحرك به الحيوان مهما أشبعه صاحبه ضربا، وهو ما يؤكد أن الحمار "صاحب تقدير جيد".

كما أن الحمار هو أفضل كاشف حي للألغام، حيث كان يستعمله المقاومون الفلسطينيون لنقل السلاح والعتاد من غور الأردن إلى فلسطين المحتلة ويمشون وراءه تفاديا للألغام، التي زرعها الصهاينة.

أسواق الحمير في مصر

ومن ناحية أخرى، تشتهر مصر بأسواقها المختلفة والمتعددة، والتي تكون محددة بأيام معينة بحسب كل قرية ومدينة ومحافظة، ولكن في محافظة الجيزة يوجد سوق يقصده الآلاف يوم الجمعة من كل أسبوع رغم أن سلعته هي "الحمير".

مع بزوغ الفجر من كل جمعة يسارع المزارعون و"العربجية" وتجار الحمير إلى هذه السوق الموجودة بمنطقة البراجيل شمالي الجيزة، ولها شهرة واسعة بين راغبي بيع أو شراء الحمير.

السوق مقامة على مساحة فدان ونصف الفدان وتستوعب ما يقرب من 1000 رأس من الحمير على وجه الخصوص وبعض الخيول، ويعود تاريخ إنشائها لأكثر من 50 عاما حسب بعض المتعاملين بها.

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وكما هو الحال في الأسواق العالمية التي تأثرت بفيروس كورونا، فإن سوق الحمير في البراجيل بالجيزة تأثرت هي الأخرى من تداعيات الفيروس التاجي، حيث أصبحت تعاني ركودا كبيرا لدرجة دفعت بعض التجار لخفض الأسعار بشكل كبير وصل إلى 500 جنيه في بعض الأحيان من أجل الحفاظ على استمرار حركة البيع والشراء بالسوق وعدم توقفها تماما.

تعداد الحمير في العالم

وبحسب موقع NCBI الأمريكي، يعد أحدث تقدير لعام 2021، ويصل حجم تعداد الحمير في العالم، إلى 45.8 مليون حمار، وكان الاستخدام الرئيسي للحمير تقليديا ولا يزال إلى حد كبير لجر ونقل البضائع والأشخاص، لكن في ظل الإقبال على التجارة غير المشروعة بـ جلود الحمير انخفض عدد الحمير بأكثر من 80% في أوروبا و77% بالصين.

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والجدير بالذكر، أنه حتى الآن تستخدم الحمير في نقل المخدرات في المثلث الشهير ما بين أفغانستان وجيرانها في شمال الغرب، لأن الحمار يستطيع تفادي الألغام المتخلفة عن الحروب الكثيرة من الاحتلال الإنجليزي إلى السوفييتي إلى ما بعده.

وتعرف الحمير بأنها حيوانات تخدم الإنسان وتعمل بشكل مفرط دون أن تبدي استياء أو تذمرا، كما أنه يتم استغلال اسمها في وصف الشخص "الغبي"، وهو اعتقاد خاطئ تماما.

فوائد جلود الحمير

ونرصد لكم أهم وأبرز الفوائد العائدة من جلود الحمار

 1- تصدير  8 آلاف جلود حمير سنويا مرفقة بشهادات صحية. 

2- تستخرج من جلودها بعض المنشطات الجنسية من الهرمونات التى تترسب أسفل الجلد. 

3- استخراج الهرمونات من أسفل الجلد لتصنيع مستحضرات طبية تساعد على تدفق الدماء إلى الجهاز التناسلي للإنسان.

4- يستخرج من جلود الحمير مادة "الجيلاتين" التى تدخل فى صناعة الحلويات وقطع الجاتوه.

5- تعتبر دهون جلد الحمير زيتية سائلة وهو ما يجعلها تستخدم فى صناعة بعض مستحضرات التجميل باليابان.

 6- يستخلص مادة "الكولاجين"، من جلود الحمير والتى تستخدم فى صناعة دواء يابانى يتم تصديره إلى عدد من دول شرق آسيا، لمعالجة تجاعيد الوجه والجسم.

7- تستخدم جلود الحمير فى بعض الأبحاث العلمية المتعلقة بمرض السرطان.

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