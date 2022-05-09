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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

بلوجر شهيرة تثير الجدل بعد خلعها الحجاب.. أنا أقرب لربنا جدًا وأكتر من المحجبات

صدى البلد

أثارت البلوجر هايدي كامل، جدلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشرها لمقطع فيديو متخلية فيه عن الحجاب ، مؤكدة أنها قررت نزعه بسبب حالة الاكتئاب الشديدة  التي تمر بها.

ونشرت هايدي كامل بثا مباشراعبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” وظهرت بشعر ملون وهي تبكي، قائلة: “أنا بمر بحالة سيئة وعبد الله كان بيكلمني كل يوم بعيط ليه، وبعيط على طول، ومش عارفة في إيه، وأنا عارفة نفسي كنت ببين شعري ورقبتي ومش لابساه صح”.

وتابعت: “أنا خطيبي كان بيقولي اهدي، وكل حاجة هتعدي وتتحل، بس أنا بعيط، وفي الأول والآخر دي حاجة بيني وبين ربنا، وأنا بصلي وبدعي ربنا، ويمكن أنا أقرب لربنا جدًا، وأكتر من محجبات”.

وأشارت البلوجر هايدي كامل، إلى أن خطيبها الإنفلونسر والبلوجر الشهير عبد الله التركي،  سيختارها بكل الأحوال لأنه يحبها لشخصها وليس بسبب الحجاب أو عدمه، كما وجهت الشكر لمتابعيها الذين وقفوا للدفاع عنها  ضد الهجوم الكبير عليها.

البلوجر هايدي كامل حالة الاكتئاب البلوجر الشهير عبد الله التركي بلوجر شهيرة

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