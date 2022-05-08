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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تحريات التحرش بـ سائحتين في الأهرامات: الفتاتان من كولومبيا وغادرتا البلاد

واقعة تحرش ١٣ صبي
واقعة تحرش ١٣ صبي بسائحتين

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية في واقعة تحرش ١٣ صبيا بسائحتين في منطقة الاهرامات واعتراض طريقهما ان الفتاتين من كولومبيا وغادرتا البلاد عقب انتهاء رحلتهما.

وأشارت التحريات أنهما سافرتا قبل الاستماع لأقوالهما حول الواقعة خاصة أنهما لم تقوما بتحرير محضر.

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النيابة تحقق مع 13 متهما بالتحرش بسائحتين في الأهرامات


ويخضع المتهمون الآن لتحقيقات النيابة بعدما قررت امس حجزهم ٢٤ ساعة على ذمة التحريات وتم عرضهم اليوم رفقة التحريات لاستكمال التحقيقات.

وفي إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن قيام مجموعة من الصبية باعتراض سائحتين بمنطقة أهرامات الجيزة، وبالفحص تبين عدم تلقى الأجهزة الأمنية أية بلاغات في هذا الشأن.


وبالاستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن تحديد وضبط هؤلاء الصبية "13 طالب أعمارهم تتراوح ما بين 13-15 عاماً" كانوا متواجدين بالمنطقة الأثرية بالأهرامات للتنزه بمناسبة عيد الفطر المبارك، وأفادوا بأنهم حال مشاهدتهم لسائحتين حاولوا التحدث والتقاط الصور معهما وإن تصرفهم لم يكن بقصد التحرش.
كما تبين أن أحد المرشدين السياحيين قام بتصوير ونشر المقطع المشار إليه على "جروب" خاص بالمرشدين السياحيين بالواتساب، وقام مرشد أخر بنشره على مواقع التواصل الاجتماعي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة
 

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