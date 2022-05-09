القصة الكاملة لفيديو شمس البارودي وزوجها حسن يوسف

تصدرت الفنانة شمس البارودي، مؤشرات البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية وذلك بعد تداول فيديو لها بصحبة زوجها الفنان حسن يوسف في أحد المطاعم بمنطقة امبابة.

وقالت شمس البارودي، في تصريحات صحفية انها ترفض التصوير من اجل عمل بروباجندا وان صاحب المحل وعدهم بانه لن يقوم بنشر الفيديو، مشيرة الى ان تلك الزيارة كانت منذ ما يقرب من سنة.

يذكر أن كشف الفنان حسن يوسف عن بداية تعرفه بالنجمة شمس البارودى ، وكيفية زواجهما ، حيث أحبها خلال تصوير إحدى الأفلام خارج مصر في سوريا، موضحًا أنه وجدها مختلفة عن باقي البنات ، وكانت تخاف منه نظرًا لسمعته في الارتباط بالعديد من الفتيات .



وأضاف “يوسف ” أنه خلال السفر اعترف لها بحبه لها فتحدثت مع أبيها وجاء إلى سوريا ثم تمت الخطوبة خلال شهر يناير وتزوجا خلال شهر فبراير .



وأوضح أنها قررت الاعتزال في عمر الـ 27 من عمرها بعد أن قامت بأداء العمرة حتى تتفرغ لبيتها ، مؤكدًا أنه غيور جدًا وهى تفهمت ذلك واعتزلت .