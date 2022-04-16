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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

لقاء وحيد بينهما.. هل كان للشيخ الشعراوي علاقة باعتزال شمس البارودي| القصة الكاملة

شمس البارودي
شمس البارودي

شمس الملوك، التي يُعجب بها كل من يراها، الفنانة المعتزلة شمس البارودي، التي تبرأت من جميع أعمالها الفنية قبل اعتزالها الفن، على الرغم من أنها في بداية حياتها تركت دراستها للتفرغ للتمثيل وحققت مسيرة فنية ناجحة.

أعلنت شمس البارودي في عام 1982، اعتزالها الفن نهائيًا، وكانت قد ارتدت الحجاب وابتعدت عن الأضواء، وارتدت النقاب لفترة قبل أن تخلعه وبررت الأمر بأن الشيخ محمد متولي الشعراوي قال بإن النقاب ليس فرضاً لكنه فضيلة، وقد اضطرت لخلعه بعد التضييق على من يرتدي النقاب في إنجلترا بعد تفجيرات لندن وكانت تسافر لابنتها هناك، الأمر الذي جعل الكثير يظن الشيخ الشعراوي هو سبب اعتزالها الفن، فما الحقيقة؟

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علاقة الشيخ الشعراوي باعتزال شمس البارودي

لم يكن للشيخ محمد متولي الشعراوي، أي علاقة بقرار اعتزال الفنانة المعتزلة شمس البارودي، وفقًا لما أكده زوجها الفنان المعتزل حسن يوسف، الذي أوضح في أحد اللقاءات التليفزيونية، انها لم تلتقي بع إلا في أيامه الأخيرة، وكان وقتها طريح الفراش، وكانت قد اعتزلت هي الفن منذ سنوات بعد عودتها من العمرة مع والدها.

اللقاء الوحيد لـ شمس البارودي والشيخ الشعراوي 

بينما كان الشيخ محمد متولي الشعراوي طريح الفراش، قبل وفاته بأسبوع، ذهب الفنان حسن يوسف، وزوجته شمس البارودي لزيارته وكان هذا اللقاء الأول لشمس مع الشيخ الشعراوي، حيث دخلت عليه برفقة زوجها، وقبلت يديه وطلبت منه أن يدعو لها، ورد عليها قائلاً “ ادعيلي انتي.. انتي متعرفيش مقام التائبين عند الله”.

اعتزال شمس البارودي سبب خسارة 40 ألف دولار لزوجها

حسن يوسف وشمس البارودي

بينما كانت الفنانة المعتزلة شمس البارودي تحضر لدورها في فيلها الجديد “ غرام صاحبة السمو”، واشترت للشخصية ملابس من باريس بقيمة 40 ألف دولار، لكن صادف وقتها أنها ذهبت لأداء مناسك العمرة قبل بدء التصوير، وعند عودتها قررت اعتزال الفن نهائيًا، وخسر حسن يوسف المبلغ بالكامل.

أعلنت الفنانة شمس البارودي اعتزالها الفن عام 1985م، نهائيًا، وارتدت الحجاب وابتعدت عن الأضواء، وارتدت النقاب لفترة لكنها قررت أن تخلعه، حيث كانت تذهب لزيارة ابنتها في إنجلترا، وكان هناك تشديدات على المنتقبات بعد تفجيرات لندن، وبررت الأمر بان الشيخ محمد متولي الشعراوي قال أن النقاب فريضة وليس فرضًا.

وفور اعتزالها الفن قامت بنشر اعلان على صفحة احدى الجرائد المصرية، تعلن فيه التبرؤ من اعمالها وكتبت : "من ضار مسلماً ضاره الله ومن شاق مسلماً شاق الله عليه، صدق رسول الله.. تعلن السيدة شمس البارودي أن الأفلام التي تعرض لها حاليًا أو مستقبلاً كلها أفلام قديمة صوّرت منذ سنوات بعيدة، كما تعلن بأنها اعتزلت الفن نهائياً بعد عودتها من العمرة منذ فبراير عام 1982 وحسبي الله ونعم الوكيل".

خبر اعتزال شمس البارودي 

وقد عرض على شمس البارودي أن تقدم بعض البرامج الدينية مقابل ارقام خيالية، لكنها رفضت العودة للأضواء مرة أخرى على الرغم من عودة زوجها حسن يوسف، الذي قدم بعض الأعمال الفنية لفترة.

 

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