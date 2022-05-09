مي سليم تخطف أنظار جمهورها بإطلالة جديدة.. شاهد

شاركت الفنانة مى سليم، متابعيها صورًا جديدة عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وتفاعل معها عدد كبير من متابعيها ونالت الصورة على اعجاب متابعيها .

يذكر أن آخر أعمال مى سليم حكاية “إعمل نفسك ميت” بطولتها وكل من، وميدو عادل، وحازم سمير، وحمد مهران، ومن تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج محمد الخبيري، وإنتاج أحمد عبد العاطي.

وفي سياق آخر أعربت الفنانة مي سليم، عن سعادتها بمشاركتها في فيلم “200 جنيه” مع كوكبة كبيرة ومهمة من النجوم، وتقديمها شخصية جديدة ومختلفة، مشيرة إلى أنه يوجد عدد كبير من المشاهد الصعبة في الفيلم.



ويشارك فى بطولة فيلم قصة حياة 200 جنيه مع عدد من الأسماء التي تعود للسينما بعد غياب على رأسهم النجم هاني رمزي والفنانة القديرة إسعاد يونس، وكل من ليلى علوى وآسر ياسين ودينا فؤاد وأحمد رزق وعمرو عبد الجليل ومحمد فراج وخالد الصاوي وآسر ياسين وأحمد داوود.