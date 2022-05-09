أحياء عند ربهم يرزقون.. لقاء سويدان تنعى شهداء القوات المسلحة

نعت الفنانة لقاء سويدان ، شهداء الوطن من رجال القوات المسلحة المصرية، الذين استشهدوا خلال إحباط هجوم إرهابي على إحدى نقاط رفع المياه بمنطقة غرب سيناء .

وكتب لقاء سويدان عبر حسابة بموقع إنستجرام “ شهداء عند ربهم يرزقون .. رحم الله شهداء الوطن من الجيش #القناة #سيناء ”.

وكان قد أعلن العقيد أركان حرب غريب عبد الحافظ المتحدث العسكري قيام مجموعة من العناصر التكفيرية بالهجوم على نقطة رفع مياه شرق القناة ، وتم الاشتباك والتصدي لها من العناصر المكلفة بالعمل فى النقطة مما أسفر عن استشهاد ضابط و 10 جنود وإصابة 5 أفراد وجار مطاردة العناصر الإرهابية ومحاصرتهم في إحدى المناطق المنعزلة فى سيناء.