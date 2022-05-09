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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تبدأ من 42 جنيهًا للكيلو.. أسعار الدواجن اليوم الاثنين 9- 5 -2022

الدواجن
الدواجن

ينشر موقع “صدى البلد”، عدة أخبار للخدمات اليومية والأسعار التي تهم المواطنين، ومنها أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين 9-5-2022، في السوق المحلية وكذلك أسعار البيض وأسعار الكتاكيت وكذلك أسعار البط اليوم.

وفيما يلي يرصد “صدى البلد” أسعار الدواجن والبيض اليوم الاثنين 9-5-2022  في السوق المحلية:

 

الدواجن البيضاء : بين 42  و 44  جنيهًا للكيلو للمستهلك حسب المنطقة 

الدواجن البلدى :  بين 48- 50 جنيهًا للكيلو

الدواجن  الساسو :  بين 42-45 جنيهًا للكيلو

الأوراك : بين 42- 44 جنيهًا للكيلو

البانيه : بين 85 - 95  جنيهًا للكيلو

الدواجن  الرومي : 60 -65 جنيها للكيلو

الدواجن  الأمهات البيضاء : بين 31 و 32 جنيهًا للكيلو

 

أسعار الكتاكيت اليوم الاثنين 9-5-2022  فى السوق المحلية:

وصل سعر الكتاكيت اليوم الإثنين  في السوق المحلية كالتالي :

كتكوت أبيض: 8.75 _ 9  جنيهات 

كتكوت ساسو : 5_5.25  جنيه

 

أسعار طبق البيض اليوم الاثنين 9-5-2022  في السوق المحلية: 

وجاءت أسعار البيض الأحمر اليوم 59-61 جنيها للطبق ، ووصل سعر الأبيض بين  54-56 جنيها  للطبق ،  أما سعر البيض البلدي بين 62-63 جنيها. 

             

أسعار البط اليوم الاثنين  9-5-2022  في السوق المحلية: 

أسعار البط  البلدي بـين 55-60 جنيها للكيلو.

اسعار البط المسكوفي بين 47 -50 جنيها للكيلو.

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