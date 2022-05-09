تبدأ من 42 جنيهًا للكيلو.. أسعار الدواجن اليوم الاثنين 9- 5 -2022

ينشر موقع “صدى البلد”، عدة أخبار للخدمات اليومية والأسعار التي تهم المواطنين، ومنها أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين 9-5-2022، في السوق المحلية وكذلك أسعار البيض وأسعار الكتاكيت وكذلك أسعار البط اليوم.
وفيما يلي يرصد “صدى البلد” أسعار الدواجن والبيض اليوم الاثنين 9-5-2022 في السوق المحلية:
الدواجن البيضاء : بين 42 و 44 جنيهًا للكيلو للمستهلك حسب المنطقة
الدواجن البلدى : بين 48- 50 جنيهًا للكيلو
الدواجن الساسو : بين 42-45 جنيهًا للكيلو
الأوراك : بين 42- 44 جنيهًا للكيلو
البانيه : بين 85 - 95 جنيهًا للكيلو
الدواجن الرومي : 60 -65 جنيها للكيلو
الدواجن الأمهات البيضاء : بين 31 و 32 جنيهًا للكيلو
أسعار الكتاكيت اليوم الاثنين 9-5-2022 فى السوق المحلية:
وصل سعر الكتاكيت اليوم الإثنين في السوق المحلية كالتالي :
كتكوت أبيض: 8.75 _ 9 جنيهات
كتكوت ساسو : 5_5.25 جنيه
أسعار طبق البيض اليوم الاثنين 9-5-2022 في السوق المحلية:
وجاءت أسعار البيض الأحمر اليوم 59-61 جنيها للطبق ، ووصل سعر الأبيض بين 54-56 جنيها للطبق ، أما سعر البيض البلدي بين 62-63 جنيها.
أسعار البط اليوم الاثنين 9-5-2022 في السوق المحلية:
أسعار البط البلدي بـين 55-60 جنيها للكيلو.
اسعار البط المسكوفي بين 47 -50 جنيها للكيلو.