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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الإسكان: طرح محال تجارية وصيدلية بالعاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العبور

عاصم الجزار وزير
عاصم الجزار وزير الاسكان

أكد المهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز تنمية العاصمة الإدارية الجديدة، أنه تم طرح 4 محال تجارية بمساحات تتراوح من ( 38م2 : 95م2) بسوق المجاورة الأولى بالحي السكني الثالثR3  للبيع بالمزاد العلني بجلسة يوم الثلاثاء الموافق 31/5/2022.

لافتا إلى أنه يتم الحصول على كراسة الشروط والمواصفات من مقر جهاز العاصمة الإدارية الجديدة، لمن يرغب في التقدم لحجز المحال.
 

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وأوضح المهندس عبدالرؤوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، أنه تم طرح 7 محال تجارية وصيدلية بمساحات تتراوح من ( 19م2 : 40م2) بالسوق التجارية بمشروع دار مصر، المرحلة الثانية، بالمدينة للبيع بالمزاد العلني يوم الاثنين الموافق 6/6/2022، مضيفاً أنه يتم الحصول على كراسة الشروط والمواصفات من مقر جهاز مدينة العبور، لمن يرغب في التقدم لحجز المحال والصيدلية.

 

العاصمة الادارية مدينة العبور المزاد العلني السوق التجارية دار مصر

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