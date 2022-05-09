السيطرة على حريق فى شقة سكنية بالقليوبية

سيطرت قوات الحماية المدنية بالقليوبية على حريق شب بشقة سكنية بمساكن شعبية بمنطقة الحرس الوطني التابعة لدائرة قسم شرطة أول بنها.

وتم الدفع بسيارات الإطفاء والسيطرة على الحريق واخماده دون أن يمتد المناطق المجاورة له دون خسائر بشرية وتولت النيابة التحقيق.



وتلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد هيثم شحاته مدير الحماية المدنية بالقليوبية يفيد نشوب حريق بأحد الشقق السكنية ببلوك ا بالمساكن الشعبية التابعة لمجلس مدينة بنها بمنطقة الحرس الوطني قسم اول بنها .



وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وتبين نشوب حريق محدود داخل الشقة والتهم بعض الأثاث القديم ، وتم الدفع بسيارتى إطفاء لأخماد الحريق واخماده دون أن يمتد المناطق المجاورة له دون خسائر بشرية وتولت النيابة التحقيق.