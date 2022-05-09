العراق.. صالح يدعو الجيش للحذر واليقظة في مواجهة داعش

دعا الرئيس العراقي برهم صالح، الاثنين، قوات بلاده إلى اليقظة والحذر وعدم ترك أي ثغرة أمام الإرهاب لالتقاط أنفاسه.

وطالب صالح، خلال اجتماعه بوزير الدفاع جمعة عناد، بضرورة مواصلة الضغط على داعش وتوفير كل الدعم للقوات الأمنية للقيام بمهامهما.

وأشاد، بحسب بيان للرئاسة العراقية، بجهود القوات الأمنية الأخيرة في تفكيك خلايا إرهابية واعتقال عدد من الإرهابيين.

وأضاف البيان أنه جرى خلال اللقاء بحث الأوضاع الأمنية في البلاد وتطوراتها، والجهود المتواصلة للقوات المسلحة في ملاحقة فلول الإرهاب، وسير العمليات العسكرية الجارية على مختلف المحاور.

ومن قت لآخر يشن تنظيم داعش الإرهابي هجمات دامية في العراق رغم إعلان هزيمة التنظيم قبل نحو 5 سنوات.

ويواصل العراق ضرباته الأمنية ضد داعش بشن عمليات منسقة لاستهداف فلول التنظيم.

