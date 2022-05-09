مربوحة تطل بالأبيض.. كيف احتفلت رحمة أحمد بعيد ميلادها ؟

مربوحة التي ربحت قلوب جميع المصريين، منذ ظهورها في مسلسل الكبير أوي 6، بالتعاون في بطولة المسلسل مع النجم احمد مكي، حافرة لنفسها مكانة خاصة في قلوب المشاهدين بخفة ظلها، فعندما تظهر على الشاشة ترتسم البسمة بشكل تلقائي على وجوه كل من يراها.

صادف أمس الأحد الموافق 8 مايو، عيد ميلاد الفنانة رحمة أحمد، التي اشتهرت بدور مربوحة في مسلسل الكبير أوي 6، حيث ولدت في 8 مايو عام 1994م، حيث لاقت تهنئة عدد كبير من جمهورها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

تهنئة الجمهور بعيد ميلاد رحمة أحمد

هنأ عدد كبير من متابعي الفنانة رحمة أحمد، بعيد مولدها، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مرسلين لها رسائل تهنئة مميزة، وبعضها مرتبط بمشاهدها في مسلسل «الكبير أوي 6»، وجاءت بعض التعليقات:

كل سنة وانتِ طيبة ياستو أنا

كل سنة وانتِ دائمًا قمر يا احلى مربوحة

كل سنة وانتِ طيبة يامربوحة يا احلى شخصية رمضانية بجد

بحبك أوي أنا ماتفرجتش على المسلسل في رمضان وبتفرج عليه انا وانبي عنده 6 سنين كل شوية يقول يا خالي ياعوض ودوني الورشة، بجد عندك كاريزما وتدخلي القلي من غير استئذان.. ربنا يوفقك.

كل سنة وانتِ كلوب العتمة

رحمة أحمد تطل بالأبيض في عيد ميلادها

نشرت الفنانة الشابة رحمة أحمد، صورة لها في عيد ميلاده، الذي حل أمس الأحد، على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وهي ترتدي ملابس بيضاء اللون، بينما كانت تشكر جمهورها وأصدقائها، وكل محبيها على معايدتهم اللطيفة بمناسبة عيد ميلادها الـ 28.

علقت رحمة أحمد على صورتها كاتبه «شكرًا على كل الرسائل والمعايدات والمكالمات الجميلة علشان عيد ميلادي.. بتمنى السنة اللي جاية الأحباب يزيدو ومينقصش منهم حد».

ظهور رحمة أحمد مع لميس الحديدي

يستضيف برنامج «كلمة أخيرة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، اليوم الإثنين الفنانة الشابة رحمة احمد، والتي تتحدث عن دورها في مسلسل الكبير أوي 6، وتكشف كواليس الشخصية وكفية اختيارها للدور، والعديد من الموضوعات الأخرى المتعلقة بها خلال الحلقة.

مربوحة في «الكبير أوي 6»

جسدت الفنانة الشابة رحمة أحمد شخصية مربوحة زوجة الكبير، في مسلسل «الكبير أوي 6»، حيث تألقت على مدار شهر رمضان المبارك، طوال حلقات عرض المسلسل، واستطاعت ان تلفت إليها الأنظار بخفة ظلها وموهبتها المميزة.

مربوحة

من هي رحمة أحمد؟

الفنانة الشابة رحمة أحمد، ولدت في القاهرة في 8 مايو 1994م، ودرسة في جامعة حلوان بكلية العلوم، وتخرجت منها عام 2017م، ثم التحقت بورش التمثيلية بنقابة المهن التمثيلية.

بدأت رحمة أحمد مسيرتها الفنية من خلال تقديم العديد من الأعمال المسرحية مثل مسرحية «ديچافو» بمسرح الهناجر، وشاركت في برنامج «أمين وشركاه»، ثم اختارها المخرج أحمد الجندي للمشاركة في مسلسل « الكبير أوي الجزء السادس».

تزوجت الفنانة الشابة رحمة أحمد مع كاتب النصوص، أحمد منصور عام 2020، ولديها طفل يُدعى مصطفى، ويُقيم زوجها حاليًا في دولة الإمارات العربية المتحدة.