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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

استقرار سعر الدولار فى البنوك اليوم

سعر الدولار
سعر الدولار

استمر استقرار سعر الدولار في البنوك المصرية منذ الأسبوع الماضي وحتي نهاية تعاملات اليوم الإثنين  بدون أي تغيير.

 

وقال البنك المركزي المصري إن متوسط سعر الدولار بلغ 18.44 جنيها للشراء و 18.52 جنيها للبيع.

سعر الدولار فى مصر اليوم الاثنين 9-5-2022

سعر الدولار في البنك الأهلي عقب إجازة عيد الفطر


أدني سعر لـ الدولار أمام الجنيه نحو 18.41 جنيها للشراء و 18.51 جنيها للبيع في  ميد بنك.

 

وبلغ سعر الدولار في معظم البنوك المصرية نحو 18.42 جنيها للشراء و 18.53 جنيها للبيع في بنوك " قناة السويس، قطر الوطني الأهلي QNB، فيصل الإسلامي، HSBC، الإسكندرية، أبوظبي الأول، التجاري الدولي CIB، الإمارات دبي الوطني، كريدي أجريكول، المشرق، الكويت الوطني، البركة، بوم، العقاري المصري العربي، المصرف المتحد، التنمية الصناعية، ابوظبي التجاري".


ووصل سعر الدولار في بنكي مصر والأهلي نحو 18.45 جنيها للشراء و 18.53 جنيها للبيع.

أعلى سعر لـ الدولار


وسجل أعلى سعر للدولار في بنكي مصرف أبوظبي الإسلامي والبنك الأهلي المتحد نحو 18.48 جنيها للشراء و18.53 جنيها للبيع.

 

سعر الدولار في البنوك مال واعمال اخبار مصر البنك المركزي Finance Real Esteat

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