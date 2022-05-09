رغم الحرب.. ارتفاع التجارة بين روسيا والصين إلى مستويات قياسية

بلغت التجارة المتبادلة بين روسيا والصين ما يقرب من 51.09 مليار دولار في الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي، مسجلة نموًا بنسبة 25.9٪ مقارنة بالفترة نفسها قبل عام، وفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن مكتب الجمارك الصيني.

ونمت الصادرات الصينية إلى روسيا بنسبة 11.3٪ لتصل إلى 20.24 مليار دولار، بينما ارتفعت مبيعات روسيا إلى الصين بنسبة 37.8٪ إلى 30.85 مليار دولار.

وارتفعت قيمة التجارة الثنائية في أبريل بنسبة 8.7٪ مقابل مارس إلى 12.69 مليار دولار.

ويمثل النفط والغاز الطبيعي والفحم ما يقرب من 70٪ من قيمة البضائع التي تستوردها الصين من روسيا.

وتصدر روسيا أيضًا النحاس وخام النحاس والأخشاب والوقود والمأكولات البحرية.

وتصدر الصين مجموعة واسعة من المنتجات إلى روسيا، بما في ذلك الهواتف الذكية والمعدات الصناعية وذات الأغراض الخاصة ولعب الأطفال والأحذية والسيارات ومكيفات الهواء وأجهزة الكمبيوتر.

وفي عام 2020، انخفض حجم التبادل التجاري بين روسيا والصين بنسبة 2.9٪ إلى 107.76 مليار دولار بسبب جائحة فيروس كورونا.

وفي العام الماضي، سجلت التجارة المتبادلة بين الدول رقما قياسيا بلغ 146.88 مليار دولار، بزيادة 35.8 في المائة.

وفي ديسمبر، اتفق الرئيسان الروسي والصيني على إنشاء بنية تحتية لخدمة العمليات التجارية بين البلدين دون أطراف ثالثة.

كان البلدان يتحولان من الدولار واليورو في التجارة لتجنب العقوبات المحتملة.

ورفضت بكين المشاركة في العقوبات المفروضة على موسكو بسبب الصراع في أوكرانيا.