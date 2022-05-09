عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رغم الحرب.. ارتفاع التجارة بين روسيا والصين إلى مستويات قياسية

روسيا والصين
روسيا والصين

بلغت التجارة المتبادلة بين روسيا والصين ما يقرب من 51.09 مليار دولار في الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي، مسجلة نموًا بنسبة 25.9٪ مقارنة بالفترة نفسها قبل عام، وفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن مكتب الجمارك الصيني.

ونمت الصادرات الصينية إلى روسيا بنسبة 11.3٪ لتصل إلى 20.24 مليار دولار، بينما ارتفعت مبيعات روسيا إلى الصين بنسبة 37.8٪ إلى 30.85 مليار دولار.

وارتفعت قيمة التجارة الثنائية في أبريل بنسبة 8.7٪ مقابل مارس إلى 12.69 مليار دولار.

ويمثل النفط والغاز الطبيعي والفحم ما يقرب من 70٪ من قيمة البضائع التي تستوردها الصين من روسيا. 

وتصدر روسيا أيضًا النحاس وخام النحاس والأخشاب والوقود والمأكولات البحرية.

بلومبرج: الاتحاد الأوروبي يرفض حظر صادرات النفط الروسي

حليف بوتين.. المجر تعيق أوروبا من حظر النفط الروسي وتضعها في مأزق

وتصدر الصين مجموعة واسعة من المنتجات إلى روسيا، بما في ذلك الهواتف الذكية والمعدات الصناعية وذات الأغراض الخاصة ولعب الأطفال والأحذية والسيارات ومكيفات الهواء وأجهزة الكمبيوتر.

وفي عام 2020، انخفض حجم التبادل التجاري بين روسيا والصين بنسبة 2.9٪ إلى 107.76 مليار دولار بسبب جائحة فيروس كورونا.

وفي العام الماضي، سجلت التجارة المتبادلة بين الدول رقما قياسيا بلغ 146.88 مليار دولار، بزيادة 35.8 في المائة.

وفي ديسمبر، اتفق الرئيسان الروسي والصيني على إنشاء بنية تحتية لخدمة العمليات التجارية بين البلدين دون أطراف ثالثة. 

كان البلدان يتحولان من الدولار واليورو في التجارة لتجنب العقوبات المحتملة.

ورفضت بكين المشاركة في العقوبات المفروضة على موسكو بسبب الصراع في أوكرانيا.

روسيا اليورو الصين النفط كورونا الدولار موسكو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جنون الذهب.. ارتفاع تاريخي في الأسعار اليوم والجرام يتخطى 1300 جنيه

قصة وقف الشيخ محمد علي الطاروطي من الإذاعة.. ونقابة القراء تحيله للتحقيق

زعيم كوريا الشمالية يلقي بـ مسئول في حوض أسماك متوحشة

بعد ظهوره فى فيديو يعد نقودا.. ضبط متسول الإسكندرية

سعر الدولار فى مصر اليوم الاثنين 9-5-2022

الجمهور هيرميك بالبيض.. ماذا دفع مجدي الهواري للهجوم القاسي على محمد صلاح ؟

الذنوب التي لا تغفر بالتوبة .. 3 كبائر احذر الوقوع فيها

الشهر العقاري: 37 يوما أقصى مدة زمنية لنقل وتسجيل العقار

موضوعات متعلقة

وزير دفاع بريطانيا: أوكرانيا قادرة على تحقيق نصر عسكري ضد روسيا

خفر السواحل الصيني يدخل المياه الإقليمية لليابان.. وطوكيو ترسل سفنا دورية لتحذيرها

تدمير 11 موقعا و8 مستودعات ذخيرة.. الجيش الروسي يصعد الهجوم في دونباس

روسيا تعلن إحباط محاولات القوات الأوكرانية للاستيلاء على جزيرة الأفعى

مسئول أمريكي: القوات الروسية ترفض الانصياع لأوامر الهجوم في دونباس

الذعر يدب في قلوب المواطنين.. سماء الصين تتحول إلى اللون الأحمر.. فيديو

بلومبرج: الاتحاد الأوروبي يرفض حظر صادرات النفط الروسي

ارتفاع شديد في أسعار الغذاء.. ألمانيا تحذر من مجاعة عالمية

ترشيحاتنا

سمير عثمان: تحديد ملعب نهائي دوري أبطال أفريقيا في هذا التوقيت تهريج

لشد أزر اللاعبين.. طارق أبو العينين يتابع مران سيراميكا كليوباترا

مفاجأة.. كاف يدرس العودة لنظام الذهاب والإياب في نهائي دوري أبطال أفريقيا

مجلس الوزراء: إحباط 1731 عملية تهريب مارس الماضي.. إنفوجراف

رغم الحرب.. ارتفاع التجارة بين روسيا والصين إلى مستويات قياسية

تامر أمين: موسيماني حيرنا متميز إفريقيا وعاجز محليا.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اعتقدت أنها نمش.. علامات على جسد امرأة تكشف إصابتها بالسرطان

بعد أنباء رحيل الدون.. بيكهام: نأمل في بقاء رونالدو مع اليونايتد لعام أوعامين

مربوحة تطل بالأبيض.. كيف احتفلت رحمة أحمد بعيد ميلادها ؟

شاهد... الصور الكاملة لجنازة والد الفنان محسن منصور

فيديو

لوسي في ندوة صدى البلد: شيلت حواجبي بالموس عشان أظهر زي الشيطان.. كرهت شخصيتي في انحراف.. وأنا صريحة ومبحبش اللون الرمادي

رامي الطمباري لصدى البلد: شعرت بالخوف من شخصيتي بمسلسل انحراف

أبرئ نفسي من الفتنة.. أول تصريح من ابنة أحمد راتب بعد انتقادها محمد فراج وبسنت شوقي

متعدد العلاقات النسائية ومبتور العضو.. تحريات مقتل «ميكانيكي كرداسة» تكشف مفاجأة "فيديوجراف"

المزيد

ساحة رأي

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: رمضان.. شهر النفحات

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: أحكام المرضى في رمضان

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

الحروب الحديثة والهوية الوطنية

د/علاء الشال

كيف تقضي أجمل عشرين عاما في حياتك؟

خالد الشناوي

احذروا كتب الصلابي مؤرخ الجماعة الإرهابية

مني أحمد

الانتخابات التشريعية.. هل تعيد الحياة للبنان

د. ماريان جرجس

حفنة من الحنطة ومقدار من الأمل

كريمة أبو العينين

المهنة ناصح أمين

إلهام أبو الفتح

واقتربت الثانوية العامة

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "24"

اﻟﻤﺰﻳﺪ