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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

محافظة دمياط

ضبط 36 منشأة بدمياط تدار بدون ترخيص

صدى البلد

شنت مديرية الصحة بدمياط ،بالتنسيق مع مديرية التموين بدمياط حملة مكبرة على الأسواق والمطاعم ،لضبط الأسواق والأسعار وكذلك ضبط المواد الغذائي الغير صالحة للاستهلاك الآدمى.

 قامت الحملة ،بتفقد عدد من محلات بيع وتجهيز مصنعات اللحوم والحواوشي .

 أسفرت الحملة بعد مرورها على 47 منشأة عن  ضبط 36 منشأة تدار بدون ترخيص ،ضبط أربع منشآت بها خطر داهم على الصحة العامة ، إعدام 430 كيلو عجينة حواوشي ولحوم مفرومة وأحشاء ودهون ومصنعات لحوم ، ضبط 45 لتر زيت طعام سبق استعماله .

كما تم سحب 76 عينه مصنعات لحوم لفحصها وبيان صلاحيتها ومكوناتها .

‏تحرير عدد 75 محضر جنحه وتحويلها الى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية تجاه المخالفين .
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دمياط التموين مديرية الصحة النيابة العامة مديرية التموين المطاعم ضبط الاسواق

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