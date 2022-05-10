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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

تحارب الكوليسترول والنحافة.. تعرف على فوائد الحلبة

فوائد الحلبة
فوائد الحلبة

يبحث الكثير من الأشخاص الذين يعانون من مشكلة النحافة عن طرق لزيادة الوزن ، وربما يكون الطعام هو الطريقة الأولى للقيام بذلك، ومن أفضل هذه الأطعمة هى الحلبة. 

لذلك كشف موقع هيلثي عن فوائد الحلبة. 

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فوائد الحلبة


سنبدأ حديثنا حول هل تجعلك الحلبة تكتسب وزناً من خلال معرفة فوائد الحلبة:

تعتبر الحلبة مفيدة لمرضى السكر ، حيث تقلل الحلبة من مستوى السكر الصائم والسكر الفائق.
لأنه يزيد من إفراز هرمون الأنسولين ويبطئ امتصاص الكربوهيدرات والسكريات.
بفضل محتواها العالي من الألياف والتي تشكل 25٪ من محتويات الحلبة.
تساعد الحلبة في تخفيف آلام الدورة الشهرية وآلام الدورة الشهرية.
وكذلك الصداع والغثيان المصاحب لآلام الدورة الشهرية ، لذلك ينصح الأطباء أي أنثى تعاني من آلام الدورة الشهرية.
اشرب الحلقة ثلاث مرات خلال اليوم في الأيام الثلاثة الأولى من الدورة.
تتمتع الحلبة بقدرة على تهدئة السعال ، حيث أن 28٪ من مكوناتها عبارة عن مركبات جيلاتينية تساعد على إذابة البلغم والمخاط وتقليل السعال.
للحلبة دور في زيادة حليب الثدي ، لذلك ينصح الأطباء الإناث بشرب الحلبة يومياً لمدة أسبوعين بعد الولادة.
تلعب الحلبة دورًا في تحسين خصوبة الرجال ، حيث تساعد في الحفاظ على مستويات هرمون التستوستيرون الطبيعية وتساعد على زيادة الحيوانات المنوية ، كما تساعد في علاج ضعف الانتصاب لدى بعض الرجال.
تساعد الحلبة في تقليل الكوليسترول السيئ.
تساعد الحلبة في خفض ضغط الدم المرتفع . بفضل البوتاسيوم وبعض مضادات الأكسدة ، فهو يقي من أمراض القلب.
قد تساعد الحلبة في علاج الإمساك. بفضل محتواها من الألياف.

ضغط الدم المرتفع أضرار أوراق الحلبة أوراق الحلبة أضرار شرب الحلبة ​​​​​​​health

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