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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

حار نهارا لطيف ليلا.. حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الثلاثاء 10 مايو

صدى البلد

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الثلاثاء، طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد..بينما يسود طقس لطيف ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد مائل للبرودة على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.


وعن الظواهر الجوية تتكون شبورة مائية في الصباح الباكر على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة، وتنشط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء على فترات متقطعة. 


وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية غربية.


وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر الى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

 

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى
القاهرة 30 18
الإسكندرية 25 18
وادي النطرون 29 19
طنطا 28 19 
شبين الكوم 30 19
دمنهور 31 18
بلطيم 24 17
مطروح 24 16
السلوم 22 15
سيوة 31 15
بورسعيد 25 17
دمياط 26 18
الزقازيق 29 18
المنصورة 28 19
الإسماعيلية 29 19
السويس 28 18
العريش 26 17
رفح 25 17
رأس سدر 29 19
نخل 28 12
نويبع 32 19
طابا 30 18
كاترين 24 12
الطور 30 18
شرم الشيخ 36 25
الغردقة 25 24
مرسى علم 36 23
الفيوم 33 19
بني سويف 32 20
المنيا 32 19
أسيوط 33 20
سوهاج 37 21
قنا 38 22
الأقصر 39 23
أسوان 41 24
إدفو 40 24
أبوسمبل 39 24
الوادي الجديد 38 23
شلاتين 35 20
أبو رماد 35 19
حلايب 32 20
رأس حدربة 31 20


أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:

العظمى الصغرى
مكة 43 28
المدينة 39 27
الرياض 37 26
المنامة 32 27
أبوظبي 35 28
الدوحة 37 27
الكويت 36 24
دمشق 28 11
بيروت 24 20
عمان 27 14
القدس 26 14
غزة 24 16
بغداد 34 21
مسقط 36 30
صنعاء 29 16
الخرطوم 41 28
طرابلس 21 15
تونس 21 13
الجزائر 19 13
الرباط 31 17
نواكشوط 31 23

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

العظمى الصغرى
أنقرة 20 5
إسطنبول 20 9
إسلام آباد 42 26
نيودلهى 41 28
جاكرتا 34 26
بكين 22 11
كوالالمبور 34 25
طوكيو 21 14
أثينا 23 14
روما 26 11
باريس 27 12
مدريد 29 14
برلين 26 17
لندن 19 11
مونتريال 23 11
موسكو 12 3
نيويورك 19 10
واشنطن 18 8
أديس أبابا 28 12

هيئة الأرصاد الجوية طقس حار نهارا درجات الحرارة المتوقعة اليوم حالة الطقس اليوم طقس اليوم

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