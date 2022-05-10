حمادة هلال: أهل القصير وقفوا معانا في تصوير مسلسل المداح.. فيديو

قال الفنان حمادة هلال، إن أهل القصير وقفوا معهم في تصوير مسلسل المداح، معقبا: " أهل القُصير وقفوا معانا بطريقة غير عادية في تصوير مسلسل المداح".



وأضاف "هلال"، خلال استضافته برنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"،: "أهل القصير طيبين جدا، ومثلوا معنا في المسلسل"، لافتا: "معظم تصوير المسلسل كان في القصير وأشكرهم كثيرا".



حمادة هلال يوجه رسالة لـ جمهوره بعد نهاية مسلسل المداح

وجه الفنان حمادة هلال ، رسالة لـ متابعيه بعد نهاية مسلسل المداح 2 ، ونشر تدوينة عبر صفحته الرسمية موقع فيسبوك .

وكتب حمادة هلال “ في نهاية حدوتة المداح ٢ حابب اشكركم جدا على متابعتكم و دعمكم و نتمنى نكون قدمنا عمل يليق بيكم ، و شكر خاص لأهالي القصير على دعمهم و حسن ضيافتهم ”.