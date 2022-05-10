مواقيت الصلاة في القاهرة والمحافظات اليوم الثلاثاء 10 مايو

يسعى الملايين من المصريين كل يوم للتعرف على مواقيت الصلاة بحسب كل مدينة ، ويقدم موقع "صدى البلد" لقرائه مجموعة من الخدمات، نستعرض لكم في هذا التقرير خدمة مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء الموافق 10 مايو 2022، 9 شوال 1443 هجرية بحسب الهيئة المصرية العامة للمساحة.



مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء الموافق 10 مايو 2022، 9 شوال 1443 هجرية:

مواقيت الصلاة في القاهرة

الفجْر: 3:27 ص

الشروق: 5:05 ص

الظُّهْر: 11:51 ص

العَصر: 3:28 م

المَغرب: 6:38 م

العِشاء: 8:05 م

مواقيت الصلاة في الجيزة

الفجْر: 3:28 ص

الشروق: 5:05 ص

الظُّهْر: 11:52 ص

العَصر: 3:28 م

المَغرب: 6:38 م

العِشاء: 8:05 م

مواقيت الصلاة في الإسكندرية

الفجْر: 3:29 ص

الشروق: 5:08 ص

الظُّهْر: 11:57 ص

العَصر: 3:36 م

المَغرب: 6:46 م

العِشاء: 8:14 م



مواقيت الصلاة في جنوب سيناء

الفجْر: 3:18 ص

الشروق: 4:55 ص

الظُّهْر: 11:40 ص

العَصر: 3:15 م

المَغرب: 6:25 م

العِشاء: 7:51 م

مواقيت الصلاة في أسيوط

الفجْر : 3:36 ص

الشروق: 5:10 ص

الظُّهْر : 11:52 ص

العَصر: 3:23 م

المَغرب: 6:33 م

العِشاء : 7:57 م

مواقيت الصلاة في أسوان

الفجْر : 3:38 ص

الشروق: 5:08 ص

الظُّهْر : 11:45 م

العَصر: 3:10 م

المَغرب: 6:22 م

العِشاء : 7:42 م