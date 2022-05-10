مواقيت الصلاة في القاهرة والمحافظات اليوم الثلاثاء 10 مايو

يسعى الملايين من المصريين كل يوم للتعرف على مواقيت الصلاة بحسب كل مدينة ، ويقدم موقع "صدى البلد" لقرائه مجموعة من الخدمات، نستعرض لكم في هذا التقرير خدمة مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء الموافق 10 مايو 2022، 9 شوال 1443 هجرية بحسب الهيئة المصرية العامة للمساحة.
مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء الموافق 10 مايو 2022، 9 شوال 1443 هجرية:
مواقيت الصلاة في القاهرة
الفجْر: 3:27 ص
الشروق: 5:05 ص
الظُّهْر: 11:51 ص
العَصر: 3:28 م
المَغرب: 6:38 م
العِشاء: 8:05 م
مواقيت الصلاة في الجيزة
الفجْر: 3:28 ص
الشروق: 5:05 ص
الظُّهْر: 11:52 ص
العَصر: 3:28 م
المَغرب: 6:38 م
العِشاء: 8:05 م
مواقيت الصلاة في الإسكندرية
الفجْر: 3:29 ص
الشروق: 5:08 ص
الظُّهْر: 11:57 ص
العَصر: 3:36 م
المَغرب: 6:46 م
العِشاء: 8:14 م
مواقيت الصلاة في جنوب سيناء
الفجْر: 3:18 ص
الشروق: 4:55 ص
الظُّهْر: 11:40 ص
العَصر: 3:15 م
المَغرب: 6:25 م
العِشاء: 7:51 م
مواقيت الصلاة في أسيوط
الفجْر : 3:36 ص
الشروق: 5:10 ص
الظُّهْر : 11:52 ص
العَصر: 3:23 م
المَغرب: 6:33 م
العِشاء : 7:57 م
مواقيت الصلاة في أسوان
الفجْر : 3:38 ص
الشروق: 5:08 ص
الظُّهْر : 11:45 م
العَصر: 3:10 م
المَغرب: 6:22 م
العِشاء : 7:42 م