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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 10 مايو

أسعار الحديد والأسمنت
أسعار الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 10 مايو

يقدم موقع “صدى البلد” خدمة معرفة أسعار مواد البناء من الحديد والأسمنت، اليوم الثلاثاء 10 مايو 2022، بالتزامن مع إعلان عدد من شركات الحديد والصلب عن أسعار طن الحديد في الأسواق، خاصة بعدما شهدت أسعار الحديد انخفاضا طفيفا خلال الأيام الماضية.

ووصل متوسط سعر طن الحديد حاليا بالأسواق للمستهلك بين 20000 جنيه و20200 جنيه بعد  21 ألف جنيه الأسبوع قبل الماضي ، بينما سجل سعر الطن 15300  يوم 14 مارس الماضي.

أسعار الحديد اليوم الإثنين 9 مايو 2022:


سعر طن حديد عز 19400 جنيه للطن - تسليم أرض المصنع

سعر طن حديد بشاى 19400 جنيه للطن - تسليم أرض المصنع

سعر طن حديد المصريين 19270 جنيها للطن -تسليم أرض المصنع

سعر طن حديد العشري 19000 جنيه للطن -تسليم أرض المصنع

 

وبالنسبة لـ أسعار الأسمنت اليوم الثلاثاء  10 مايو  2022 جاءت أسعار الأسمنت كالتالي:
أسمنت المسلح 1290 جنيها للطن

أسمنت النصر 1265 جنيهات للطن

أسمنت المعلم 1265 جنيهات للطن

اسمنت وادى النيل  1270 جنيها للطن

أسمنت  المخصوص 1280 جنيها للطن

أسمنت أسوان 1270 جنيها للطن

أسمنت سيناء 1265 جنيها للطن

اسمنت حلوان 1280 جنيها للطن

اسمنت السويدي  1290 جنيها للطن

اسمنت العسكري بني سويف 1260 جنيهات للطن

وهذه الأسعار لكميات لا تقل عن 30 طنًا وبشرط سداد نقدي أو قصير الأجل، وليس لها علاقة بأسعار بيع المصانع، حيث ترتبط بآليات العرض والطلب بالسوق، كما أنها شاملة مصروفات النقل ولا تشمل الإكراميات ومصروفات التعتيق.

أسعار مواد البناء الحديد الأسمنت سعر طن الحديد أسمنت المسلح

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