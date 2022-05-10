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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

الشيف بوراك ينشر فيديو مؤثرا لأعماله الخيرية.. ويعلق: تذكروني

صدى البلد

نشر الشيف التركي بوراك فيديو يجمع أعماله الخيرية عبر حسابة بموقع التواصل الاجتماعي تيك توك.

و علق بوراك علي الفيديو قائلا : اذا فقدتني ذات يوم تذكرني بالنظر إلى هذه الاعمال .

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و كانت قد أثارت صورة نشرها الشيف التركي بوراك، قلق متابعيه عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وباتوا يتساءلون عن تفاصيل تلك الصورة، ولماذا يرتدي ملابس المستشفى، حيث ظهر بوراك وهو يرتدي تلك الملابس وكأنه على استعداد للدخول إلى غرفة العمليات، في أحد المستشفيات.

 

وتصدرت صورة الشيف بوراك التركي، التريند عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والكلمات الأكثر بحثًا على جوجل، بعد نشره صورته في أحد المستشفيات مرتديًا ملابس التحضيرات لإجراء عملية جراحية، خاصة وأنه لم يُفصح عن طبيعة العملية التي يستعد لإجرائها.


حيث نشر الشيف بوراك التركي، صورة على صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام، يظهر خلالها مرتديًا ملابس المستشفى، وتظهر على وجه ملامح من القلق، وكأنه على مشارف إجراء عمليه جراحية.

وأوضح الشيف التركي بوراك، أنه يقوم بإجراء مجموعة من الفحوصات للاستعداد لإجراء عملية جراحية، لكنه لم يكشف عن تفاصيلها حتى الآن.


أُشيع أن الشيف بوراك التركي بحاجة إلى عملية استئصال للزائدة الدودية الملتهبة، إذا أن انفجارها قد يؤدي إلى تفاقم حالته الصحية، وقد تُمثل خطرًا على حياته، لذا يُجري الشيف بوراك العديد من الفحوصات الضرورية التي تسبق العملية مفحوص الدم وغيرها من الفحوصات الضرورية.

ليست هذه المرة الأولى التي يُقلق فيها الشيف بوراك التركي متابعيه ومحبيه حول العالم، فسبق أن تعرض لأزمة صحية في وقت سابق، بعد شعوره بالاختناق، إثر مشاركته في إخماد الحرائق بإحدى الولايات التركية التي شهدت مجموعة واسعة من الحرائق الواسعة التي نشبت في غابات الضواحي.


 

@cznburak

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