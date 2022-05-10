عامر حسين: اتحاد الكرة لم يقصر في أزمة ملعب نهائي إفريقيا

أكد عامر حسين رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم ، أنه لم يرى في حياته كم الأخطاء التي ارتكبها الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" خلال الفترة الأخيرة.

وتابع عامر حسين خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "بوكس تو بوكس" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، على فضائية ETC ، اتحاد الكرة لم يقصر في ازمة ملعب نهائي دوري أبطال إفريقيا، ترشيحات الملاعب التي ستستضيف مباراة النهائي كانت في عصر المجلس السابق، ولكنا خاطبنا كاف منذ 10 أيام اعتراضًا على مقترح إقامة المباراة في المغرب.

وعن زيادة الجماهير في الدوري المصري إلى 5000 مشجع، قائلًا:" زيادة الجماهير في الدوري المصري جاء بعد الحصول على الموافقات الأمنية"

وأضاف حسين، كنا نود تخفيض سعر التذاكر أقل من 75 جنيه ولكن مصاريف البطولة تحكمنا.

واختتم عضو اتحاد الكرة، اتحاد الكرة لم يرتكب ربع اخطاء الاتحاد الإفريقي في تنظيم المسابقات هذا الموسم