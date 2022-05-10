البلدي بـ 50 جنيهًا.. أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 10 مايو 2022

ينشر موقع “صدى البلد”، عدة أخبار للخدمات اليومية والأسعار التي تهم المواطنين، ومنها أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 10 مايو 2022، في السوق المحلية وكذلك أسعار البيض وأسعار الكتاكيت وكذلك أسعار البط اليوم.

وفيما يلي يرصد “صدى البلد” أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 10-5-2022 في السوق المحلية:



الدواجن البيضاء : بين 42 و 44 جنيهًا للكيلو للمستهلك حسب المنطقة

الدواجن البلدى : بين 48- 50 جنيهًا للكيلو

الدواجن الساسو : بين 42-45 جنيهًا للكيلو

الأوراك : بين 42- 44 جنيهًا للكيلو

البانيه : بين 85 - 95 جنيهًا للكيلو

الدواجن الرومي : 60 -65 جنيها للكيلو

الدواجن الأمهات البيضاء : بين 31 و 32 جنيهًا للكيلو

أسعار الكتاكيت اليوم الثلاثاء 10-5-2022 فى السوق المحلية:

وصل سعر الكتاكيت اليوم الإثنين في السوق المحلية كالتالي :

كتكوت أبيض: 8.75 _ 9 جنيهات

كتكوت ساسو : 5_5.25 جنيه

أسعار طبق البيض اليوم الثلاثاء 10-5-2022 في السوق المحلية:

وجاءت أسعار البيض الأحمر اليوم 59-61 جنيها للطبق ، ووصل سعر الأبيض بين 54-56 جنيها للطبق ، أما سعر البيض البلدي بين 62-63 جنيها.



أسعار البط اليوم الثلاثاء 10-5-2022 في السوق المحلية:

أسعار البط البلدي بـين 55-60 جنيها للكيلو.

اسعار البط المسكوفي بين 47 -50 جنيها للكيلو.