عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ميدو: المصالح تحكم الاتحاد الأفريقي.. ورجال الأعمال السر في الإدارة

ميدو
ميدو

انتقد أحمد حسام ميدو، الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، بعد إعلان استضافة المغرب لنهائي دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم.


وقال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور:"هل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم أعلن عن فتح باب التقدم لاستضافة نهائي دوري أبطال أفريقيا بشكل رسمي، وفي بيان رسمي، هذا لم يحدث".

 
أضاف: "موقع البطولة المغربي أعلن منذ شهر أبريل استضافة المغرب لنهائي دوري أبطال أفريقيا وهذا فساد في الكرة الأفريقية رجال الأعمال هي التي تدير كاف والمصالح تحكم".

 
وختم حديثه قائلا: "ما يحدث فساد، والكرة الأفريقية تعاني من العشوائية والمجاملات، الاتحاد الأفريقي لم يعلن بشكل رسمي عن فتح باب التقدم وفوجئنا ببيانه اليوم يشير إلى أن السنغال والمغرب هما الدولتان اللتان تقدما لاستضافة نهائي دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم".

احمد حسام ميدو ميدو دوري ابطال افريقيا الاتحاد الإفريقي لكرة القدم نهائى دورى أبطال إفريقيا السنغال كاف دورى أبطال إفريقيا الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف الكرة الإفريقية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 10-5-2022

سعر الدولار في البنوك اليوم الثلاثاء 10-5-2022

جنون الذهب.. ارتفاع تاريخي في الأسعار اليوم والجرام يتخطى 1300 جنيه

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 10-5-2022 | فيديو

زعيم كوريا الشمالية يلقي بـ مسئول في حوض أسماك متوحشة

قصة وقف الشيخ محمد علي الطاروطي من الإذاعة.. ونقابة القراء تحيله للتحقيق

مربوحة تطل بالأبيض.. كيف احتفلت رحمة أحمد بعيد ميلادها ؟

مارينا صلاح.. زوجة وأم دخلت المستشفى للكشف على عينها فخرجت جثة هامدة (القصة كاملة)

موضوعات متعلقة

كريم شحاتة: كاف يظلم الأهلي باستضافة المغرب نهائي إفريقيا

ترشيحاتنا

الزمالك يسعى للفوز على إنبي لتعزيز صدارة الدوري.. الليلة

قبل انطلاقها غدا.. ننشر جدول امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي الإلكترونية

أسعار الذهب في تعاملات اليوم 10-5-2022

الشيخ محمد رفعت.. أول من أقام مدرسة التجويد الفرقاني في مصر

أول رد من المستشفى صاحب واقعة وفاة مارينا صلاح | بيان رسمي

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 10-5-2022

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

السبب الحقيقي وراء غياب ملكة بريطانيا عن افتتاح البرلمان

بعد فوزها بالمركز الأول.. هل أعاق الحجاب زوبا عن احتراف الرقص؟

شاهد| السماء تصطبغ باللون الأحمر في الصين.. والسكان في ذعر

أنس جابر ترفض الخمر على خطى صلاح..وفيفا يغير البروتوكول من أجل الشناوي

فيديو

تعرف على البيانات المطلوبة لتسجيل الملكبة بقانون الشهر العقاري الجديد.. فيديو جراف

تعرف على رد فعل أنس جابر بطلة التنس أثناء تتويجها.. فيديو جراف

لوسي في ندوة صدى البلد: شيلت حواجبي بالموس عشان أظهر زي الشيطان.. كرهت شخصيتي في انحراف.. وأنا صريحة ومبحبش اللون الرمادي

رامي الطمباري لصدى البلد: شعرت بالخوف من شخصيتي بمسلسل انحراف

المزيد

ساحة رأي

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: رمضان.. شهر النفحات

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: أحكام المرضى في رمضان

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد غنيم

محمد علي الطاروطي .. رأيناه أخطأ فقطَّعناه

محمد جمال دسوقي

شكرا أبطال المداح .. أديتم باتقان فأحببناكم !

المستشار أسـامة الصعيدي

الحروب الحديثة والهوية الوطنية

د/علاء الشال

كيف تقضي أجمل عشرين عاما في حياتك؟

خالد الشناوي

احذروا كتب الصلابي مؤرخ الجماعة الإرهابية

مني أحمد

الانتخابات التشريعية.. هل تعيد الحياة للبنان

د. ماريان جرجس

حفنة من الحنطة ومقدار من الأمل

كريمة أبو العينين

المهنة ناصح أمين

اﻟﻤﺰﻳﺪ