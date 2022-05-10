ميدو: المصالح تحكم الاتحاد الأفريقي.. ورجال الأعمال السر في الإدارة

انتقد أحمد حسام ميدو، الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، بعد إعلان استضافة المغرب لنهائي دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم.



وقال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور:"هل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم أعلن عن فتح باب التقدم لاستضافة نهائي دوري أبطال أفريقيا بشكل رسمي، وفي بيان رسمي، هذا لم يحدث".



أضاف: "موقع البطولة المغربي أعلن منذ شهر أبريل استضافة المغرب لنهائي دوري أبطال أفريقيا وهذا فساد في الكرة الأفريقية رجال الأعمال هي التي تدير كاف والمصالح تحكم".



وختم حديثه قائلا: "ما يحدث فساد، والكرة الأفريقية تعاني من العشوائية والمجاملات، الاتحاد الأفريقي لم يعلن بشكل رسمي عن فتح باب التقدم وفوجئنا ببيانه اليوم يشير إلى أن السنغال والمغرب هما الدولتان اللتان تقدما لاستضافة نهائي دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم".