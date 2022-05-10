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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

صناع الفيلم السعودي جنون: المملكة ستشهد نقلة في صناعة السينما خلال سنوات

صدى البلد

عبر صناع الفيلم السعودي "جنون" عن فخرهم بتواجد السعودية كضيف شرف في مهرجان مالمو السينمائي بالسويد، قائلين "صراحة شئ يدعو للفخر أن تكون السعودية ضيف شرف لهذا المهرجان العظيم خصوصا وأن لدينا أفلام سعودية وشعب وناس نفخر بهم".

وأكد صناع الفيلم السعودي "جنون" لموقع صدي البلد، أن المملكة في ظل ما تشهده من تطورات متسارعة ستشهد نقلة في صناعة السينما خلال سنوات.

وشاركت السعودية في البرنامج الرسمي للمهرجان بـ٣ أفلام إلي جانب فيلم "جنون" .

وفيلم "جنون"، وهو أول تجربة روائية طويلة للمخرجين معن بن عبد الرحمن وياسر بن عبد الرحمن، ويروي قصة شاب يريد أن يصبح مدون فيديو، فيسافر مع زوجته وأعز أصدقائه إلى جنوب كاليفورنيا، على أمل التقاط صور لأحداث خارقة للطبيعة، ولكن حين تتحقق أمنيته، يواجه صعوبات غير متوقعة.

يعتبر مهرجان مالمو المهرجان السينمائي العربي الأكبر والأكثر شهرة في أوروبا، حيث قطع منذ تأسيسه عام 2011 خطوات واسعة نحو تشكيل إطلالة على الأوضاع الاجتماعية والسياسية العربية، وإدارة حوارات بناءة تهم الجمهور والمختصين بحكم موقع المهرجان في السويد التي تضم العديد من الثقافات المتنوعة والمتعايشة على أرضها، لتصبح وظيفة المهرجان بناء الجسور بين تلك الثقافات اعتمادًا على الفيلم بصفته لغة بصرية عالمية، قادرة على محاكاة البعد الإنساني على تنوعه

مهرجان مالمو بالسويد مهرجان مالمو أفلام سعودية صناعة السينما فيلم جنون

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