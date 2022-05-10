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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

إد شيران وترافيس سكوت أبرز المؤديين في حفل توزيع جوائز بيلبورد الموسيقية

إد شيران
إد شيران

يقام حفل توزيع جوائز بيلبورد الموسيقية يوم 15 مايو الجاري في لاس فيجاس، وسيكرم أفضل الفنانين هذا العام عن أنواع مختلفة من الموسيقى.

انضم كل من إد شيران وترافيس سكوت وميراندا لامبرت وبيكي جي إلى قائمة الفنانين الذين سيقدمون عروضا غنائية على مسرح حفل توزيع جوائز بيلبورد الموسيقية لعام 2022.

تضم قائمة فقرات حفل بيلبورد كل من فورانس أند ذا ماشين، ميجان ذي ستاليون، سيلك سونيك، ماكس ويل، لاتو وغيرهم. 

قدمت فرقة BTS  عرضا حيا في مايو الماضي بعد غياب بسبب جائحة كورونا ، بحفل توزيع جوائز بيلبورد الموسيقية الذي أقيم في لوس أنجلوس واستضافه الممثل والمغني الأمريكي نيك جوناس

وحصلت الفرقة أيضا على 4 جوائز بيلبورد من بينها أفضل فريق، وأفضل فنان اجتماعي بتصويت الجمهور، وقدمت عرضها الغنائي من كوريا مباشرة على الهواء. 

واحتفى المخرج محمد دياب، بوصول أغنية الملوك لـ أحمد سعد وعنبة إلى المرتبة ١٥ عالميا  عبر billboard charts بعد الاستعانة بها فى مسلسل Moon Knight. 

وكان قد استعان صناع مسلسل Moon Knight بأغنية الملوك لعنبة وأحمد سعد في تتر نهاية الحلقة الثانية التي عرضت منذ ساعات على منصة ديزني بلس، بعد نجاح الحلقة الأولى التي نالت مراجعات نقدية إيجابية على نطاق موسع.

دارت أحداث الحلقة الثانية من مسلسل Moon Knight حول تولي مارك سبيكتر السيطرة على جسد مستضيفه ستيفن جرانت، لخدمة الإله كونشو في تحقيق أهدافه، وظهرت في الحلقة مي القلماوي التي تقوم بدور ليلى زوجة مارك.

ستيفن جرانت رفض حياة القاتل المأجور التي يعيشها مارك سبيكتر لكن مع التهديدات ترك السيطرة لنظيره مارك سبيكتر الذي يحاول التخلص من سيطرة كونشو لكنه يهدده بزوجته ليلى.

وانتهت الحلقة الثانية من مسلسل Moon Knight بانتقال مارك سبيكتر إلى مصر، لتنفيذ مهمة جديدة لصالح كونشو والابتعاد عن ليلى لحمايتها، فيما مازال ستيفن جرانت محبوسا بداخله، وعقب ظهور مشهد الأهرامات انتهت الحلقة بأغنية “الملوك”.

كما شارك الموزع الموسيقي دي جي كابو في المسلسل العالمي "Moon Knight" عبر أغنيتين تم عرضهما خلال الحلقات الأولى من مسلسل "مارفل".

بيلبورد جوائز بيلبورد الموسيقية إد شيران ترافيس سكوت Arts Entertainment

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