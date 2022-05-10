إنبي يعطل الزمالك في صراع الصدارة ويفوز بثنائية نظيفة بالدوري الممتاز

فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي على الزمالك بهدفين دون رد ، فى المباراة التى تجمع بينهما على استاد القاهرة الدولي فى إطار مباريات الاسبوع الـ18 من الدوري المصري الممتاز .

جاء الهدف الأول فى الدقيقة 40 بعد هجمة منظمة لإنبي على الجبهة اليسرى انتهت بعرضية عن طريق مصطفى شلبي إلى داخل منطقة الجزاء فشل المدافع محمود حمدي الونش في إبعادها بشكل مناسب من أمام المرمى لتجد متابعة من علي فوزي على القائم الأيسر للمرمى بتسديدة مباشرة وضعت الكرة داخل الشباك.

وسجل الهدف الثاني جون إيبوكا فى الدقيقة 60 بعد تنفيذ للركلة الحرة المباشرة لإنبي بتمريرة من صلاح ريكو هيأت الكرة لجون إيبوكا الذي سدد كرة قوية للغاية سكنت الشباك في أقصى الزاوية اليمنى العلوية للمرمى بشكل مستحيل على الحارس محمد أبو جبل.

الفوز رفع رصيد انبي الى النقطة 23 فى المركز الثامن، بينما تجمد رصيد الزمالك عند 41 نقطة على قمة جدول ترتيب الدوري الممتاز .

ملخص المباراة

بدأت المباراة سريعة من جانب الفريقين ولم يركن اللاعبون لمرحلة جس النبض ، وباغت لاعبو إنبى الزمالك بالهجوم الضاغط بطول الملعب ، وفى الدقيقة 8 ألغى حكم اللقاء محمود البنا هدفا للفريق البترولى بداعى التسلل عن طريق النيجيري إيبوكا الذى انفرد بالمرمى من نصف الملعب وأودع الكرة قوية على يمين محمد أبو جبل حارس الفريق الأبيض .

بعدها حاول لاعبو الزمالك تنظيم صفوفهم رويدا رويدا من أجل امتصاص حماس لاعبي إنبى الذين نجحوا في امتلاك منطقة وسط الملعب بفضل تحركات مصطفى دويدار ومصطفى شكشك ومن امامهم مصطفى شلبى وجون إيبوكا.

وشهدت الدقيقة 30 تسديدة خطيرة عن طريق عمر السعيد لاعب الزمالك من على حدود منطقة الجزاء إرتدت من القائم الأيسر لمرمى الحارس محمود جاد.

وجاء الهدف فى الدقيقة 40 بعد هجمة منظمة لإنبي على الجبهة اليسرى انتهت بعرضية عن طريق مصطفى شلبي إلى داخل منطقة الجزاء فشل المدافع محمود حمدي الونش في إبعادها بشكل مناسب من أمام المرمى لتجد متابعة من علي فوزي على القائم الأيسر للمرمى بتسديدة مباشرة وضعت الكرة داخل الشباك.

وسجل الهدف الثاني جون إيبوكا فى الدقيقة 60 بعد تنفيذ للركلة الحرة المباشرة لإنبي بتمريرة من صلاح ريكو هيأت الكرة لجون إيبوكا الذي سدد كرة قوية للغاية سكنت الشباك في أقصى الزاوية اليمنى العلوية للمرمى بشكل مستحيل على الحارس محمد أبو جبل.

وألغى الحكم محمد البنا هدف آخر لإنبي بداعي التسلل على المهاجم النيجيري دينوبيتر جودي فى الدقيقة 86.

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